Следующий год ХК «Рубин» начнет серией выездных поединков

Следующий календарный год сибиряки начнут серией выездных поединков. Сначала 12 января они сыграют на площадке «СКА-Невы», а через два дня скрестят клюшки в Чехове с хоккеистами «Звезды». Шестнадцатого числа в Воронеже рубиновцы встретятся с «Бураном». Наконец, 18 января тюменцы проведут поединок с «Рязанью». За исключением «Бурана», все эти команды располагаются в таблице чемпионате выше, чем «Рубин».
В третьей декаде второго месяца зимы сибирская дружина проведет серию домашних матчей с представителями Поволжья. Соперниками рубиновцев станут «Ариада-НХ» из Волжска, ХК «Саров», казанский «Барс» и действующий чемпион высшей лиги — альметьевский «Нефтяник».