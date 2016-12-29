Следующий год ХК «Рубин» начнет серией выездных поединков

Следующий календарный год сибиряки начнут серией выездных поединков. Сначала 12 января они сыграют на площадке «СКА-Невы», а через два дня скрестят клюшки в Чехове с хоккеистами «Звезды». Шестнадцатого числа в Воронеже рубиновцы встретятся с «Бураном». Наконец, 18 января тюменцы проведут поединок с «Рязанью». За исключением «Бурана», все эти команды располагаются в таблице чемпионате выше, чем «Рубин».