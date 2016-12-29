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Следующий год ХК «Рубин» начнет серией выездных поединков

29 декабря 2016, 15:57
В декабре ХК «Рубин» провел десять матчей, в шести из которых победил. Подопечные Евгения Михалкевича увеличили свой турнирный багаж на 16 очков, это позволило им подняться на шестнадцатое место.

Следующий календарный год сибиряки начнут серией выездных поединков. Сначала 12 января они сыграют на площадке «СКА-Невы», а через два дня скрестят клюшки в Чехове с хоккеистами «Звезды». Шестнадцатого числа в Воронеже рубиновцы встретятся с «Бураном». Наконец, 18 января тюменцы проведут поединок с «Рязанью». За исключением «Бурана», все эти команды располагаются в таблице чемпионате выше, чем «Рубин».

В третьей декаде второго месяца зимы сибирская дружина проведет серию домашних матчей с представителями Поволжья. Соперниками рубиновцев станут «Ариада-НХ» из Волжска, ХК «Саров», казанский «Барс» и действующий чемпион высшей лиги — альметьевский «Нефтяник».

#Новости#ХК Рубин#Хоккей#Коля#Спорт
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