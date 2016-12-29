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Общественник просит прокуратуру проверить работу Моора

29 декабря 2016, 15:16
Тюменские общественники требуют проверить работу главы городской администрации Александра Моора. Председатель общественной «Тюменский жилищный комитет» Юрий Рябцев направил в прокуратуру заявление с просьбой проверить исполнение сити-менеджером своих обязанностей.
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Тюмень

Общественники недовольны тем, что тюменский мэр, по их мнению, не участвует в важных для города мероприятиях. Так, Юрий Рябцев указывает на отсутствие Александра Моора на заседании тюменской городской думы 22 декабря. Напомним, что в этот день одним из вопросов в повестке заседания был резонансный вопрос об ограничении льготных поездок на общественном транспорте для пенсионеров.

Однако председатель городской думы Дмитрий Еремеев предложил снять вопрос с повестки и отправить проект решения на доработку в тюменскую администрацию. Отметим, что на этом заседании Юрий Рябцев, взяв слово, выступил с предложением отправить в отставку спикера гордумы Дмитрия Еремеева.

«27 декабря в прокуратуру было направлено заявление о проведении проверки соблюдения Александром Моор трудовой дисциплины. Если нарушения подтвердятся, то это будет основанием расторжения контракта с ним», — заявляет общественник. В пресс-службе администрации Тюмени интернет-порталу NashGorod.ru сообщили, что в указанный день глава администрации находился в служебной командировке.

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