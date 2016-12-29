Митрошенков завышает цены на заказы для детей, театров и РАН

Об этом пишут «Новые Известия». Скандал в прессе вспыхнул вслед за тем, как ТАСС рассказало о том, что ведущий телепередачи «Пока все дома» Тимур Кизяков получает из госбюджета РФ крупные суммы денег на создание видеороликов для детей-сирот. При этом один такой ролик стоит 100 тысяч рублей, а записанный материал потом ещё и перепродаётся «Первому каналу». Те же самые услуги обходятся благотворительным организациям в несколько раз дешевле. А владельцы телепрограммы явно не бедствуют: один выпуск «Пока все дома» приносит 1,5 миллиона рублей, к этому можно прибавить и деньги от спонсора рубрики «У вас будет ребенок», в которой показывают анкеты детей-сирот, фирма Kerama Marazzi. Ежегодно в эфир рубрики выпускают 52 ролика. Чтобы увеличить число анкет, Тимур и Елена Кизяковы, открыли сервис «Видеопаспорт». На нем можно размещать видеопаспорт ребенка, где будет все о нем рассказано. За 10 лет работы накопилось около четырех тысяч таких видео. Усыновили, опираясь на них, три тысячи детей. Для такого срока работы, с учетом что охватывает только два процента от общего числа детей-сирот в России — очень мало.