Митрошенков завышает цены на заказы для детей, театров и РАН

Об этом пишут «Новые Известия». Скандал в прессе вспыхнул вслед за тем, как ТАСС рассказало о том, что ведущий телепередачи «Пока все дома» Тимур Кизяков получает из госбюджета РФ крупные суммы денег на создание видеороликов для детей-сирот. При этом один такой ролик стоит 100 тысяч рублей, а записанный материал потом ещё и перепродаётся «Первому каналу». Те же самые услуги обходятся благотворительным организациям в несколько раз дешевле. А владельцы телепрограммы явно не бедствуют: один выпуск «Пока все дома» приносит 1,5 миллиона рублей, к этому можно прибавить и деньги от спонсора рубрики «У вас будет ребенок», в которой показывают анкеты детей-сирот, фирма Kerama Marazzi. Ежегодно в эфир рубрики выпускают 52 ролика. Чтобы увеличить число анкет, Тимур и Елена Кизяковы, открыли сервис «Видеопаспорт». На нем можно размещать видеопаспорт ребенка, где будет все о нем рассказано. За 10 лет работы накопилось около четырех тысяч таких видео. Усыновили, опираясь на них, три тысячи детей. Для такого срока работы, с учетом что охватывает только два процента от общего числа детей-сирот в России — очень мало.
Источник раскрыл причину такой проблемы. Оказалось, что сервис размещает только те детские видео, которые были оплачены российским бюджетом через тендер. А выиграл его Александр Митрошенков, владелец «Видеопаспорт» и ООО «Дом». в результате, прибыль от всего проекта идет не авторам Кизяковым, а продюсеру Митрошенкову.
Как утверждают «Новые Известия», у Митрошенкова есть несколько бюджетных заказов, одним из которых, например, является издание газеты «Поиск», за которую Российская академия наук отдаёт 40 миллионов рублей ежегодно. Интересно, что издание читают не более двух тысяч человек, а к помощи с выпуском газеты привлекают сотрудников РАН.
Митрошенков является руководителем благотворительного фонда Башмета, который каждый год вручает талантливым музыкантам премию Шостаковича. Материальную помощь фонду и событию оказывает ВТБ.
Митрошенков имеет связь с компанией «ТМК ГРАНД», которая играет роль посредника между ВТБ и рекламой театров, идущей на канале «Россия-Культура». Театры перечисляют компании деньги за рекламу. В качестве спонсорской помощи театрам ВТБ дал «ТМК ГРАНД» 66 миллионов рублей. Предположение «Новых Известий» связано с тем, что за этими действиями может скрываться схема, аналогичная ситуации с видеороликами для детей-сирот.
Также компания Митрошенкова «Меркатор» в 2015 году получила тендеры на создание рекламных роликов для нескольких корпораций России, таких как «Газпром» и «Сбербанк». Причём контракты выигрывались без конкурентов. Журналистов решили расспросить компанию, как так вышло, но никто из представителей фирмы так и не прокомментировал ситуацию.
Следует ли видеть коррупционную составляющую в бизнесе, который развивается за счёт наживы на театрах, сиротах и Академии наук, у которых нет серьёзной материальной поддержки. Подозрение вызывают тесные контакты с банком, который спонсирует одни и те же проекты. Деятельность Митрошенкова может быть интересной компетентным органам, специализирующимся на борьбе с коррупцией.