Константин Райкин получил серьезную травму в Тобольске. Актера прооперировали

В Тобольск актер прибыл для участия в региональной программе фестиваля «Золотая маска». Райкин вместе с коллегами по труппе театра «Сатирикон» должен был 27 и 28 декабря выступить на сцене местного драмтеатра со спектаклями «Константин Райкин. Своими словами» и «Лекарь поневоле». В первый день фестиваля артист отыграл спектакль в гипсе и планировал выйти на сцену и на следующий день. Однако позже вынужден был все же отменить выступление, а также все январские спектакли из-за травмы.