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Константин Райкин получил серьезную травму в Тобольске. Актера прооперировали

29 декабря 2016, 09:26
Константин Райкин серьезно повредил правую ногу во время гастролей в Тобольске. Актера прооперировали под общим наркозом в местной больнице.

«Все прозаично — я не заметил ступенечки. Упал. Порвал мышцу. Мышца оторвалась. Ее пришили. Я надеюсь, хорошо», — цитирует слова Райкина портал Тобольск.ру.

В Тобольск актер прибыл для участия в региональной программе фестиваля «Золотая маска». Райкин вместе с коллегами по труппе театра «Сатирикон» должен был 27 и 28 декабря выступить на сцене местного драмтеатра со спектаклями «Константин Райкин. Своими словами» и «Лекарь поневоле». В первый день фестиваля артист отыграл спектакль в гипсе и планировал выйти на сцену и на следующий день. Однако позже вынужден был все же отменить выступление, а также все январские спектакли из-за травмы.

Как пишет Тобольск.ру, Константин Райкин ходит, но с трудом, и сильно хромает — мол, создается впечатление, что он испытывает сильную боль, но сохраняет бодрость духа. О тобольских врачах актер остался высокого мнения, он назвал главврача Областной больницы № 3 Марата Баширова хорошим специалистом.

#Новости#Медицина#Константин Райкин#Таня#Общество
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