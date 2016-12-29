Константин Райкин получил серьезную травму в Тобольске. Актера прооперировали

«Все прозаично — я не заметил ступенечки. Упал. Порвал мышцу. Мышца оторвалась. Ее пришили. Я надеюсь, хорошо», — цитирует слова Райкина портал Тобольск.ру.
В Тобольск актер прибыл для участия в региональной программе фестиваля «Золотая маска». Райкин вместе с коллегами по труппе театра «Сатирикон» должен был 27 и 28 декабря выступить на сцене местного драмтеатра со спектаклями «Константин Райкин. Своими словами» и «Лекарь поневоле». В первый день фестиваля артист отыграл спектакль в гипсе и планировал выйти на сцену и на следующий день. Однако позже вынужден был все же отменить выступление, а также все январские спектакли из-за травмы.
Как пишет Тобольск.ру, Константин Райкин ходит, но с трудом, и сильно хромает — мол, создается впечатление, что он испытывает сильную боль, но сохраняет бодрость духа. О тобольских врачах актер остался высокого мнения, он назвал главврача Областной больницы № 3 Марата Баширова хорошим специалистом.