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ДТП на Закалужской: после столкновения с фурой иномарку отбросило на пешехода

29 декабря 2016, 11:08
Крупная авария произошла на тюменской окружной дороге накануне, 28 декабря. В районе развязки на пересечении с Червишевским трактом столкнулись тягач Volvo с полуприцепом, Honda Fit и ВАЗ-2107. К счастью, обошлось без жертв — травмы получил лишь пешеход, на которого отбросило одну из машин.

Как рассказали в автоинспекции, инцидент произошел минувшим вечером, около половины девятого часа. «По предварительным данным, водитель автопоезда с тягачом Volvo не смог выдержать безопасную дистанцию и въехал в легковой автомобиль Honda Fit из Свердловской области. В результате столкновения малолитражку отбросило на стоявший рядом ВАЗ-2107», — рассказал представитель ГИБДД Константин Заикин.

Фотографии с места происшествия накануне появились в соцсетях — их разместила одна из участниц ДТП по имени Екатерина. В своем сообщении, опубликованном в сообществе «ЧС Тюмень», девушка поблагодарила тюменцев, проявивших неравнодушие к произошедшему несчастью «Спасибо всем, кто помогал нам вытаскивать вещи из машины, греться, да и просто не проехал мимо», — написала она.

Отметим, что произошедший инцидент — не единственная авария с участием грузовиков, случившаяся в минувшие сутки. Около половины одиннадцатого часа ночи на 125 километре федеральной автодороги Тюмень — Омск столкнулись «Лада» десятой модели и автомобиль МАЗ. По предварительным данным, водитель легковой машины выехал с второстепенной дороги, нарушив очередность проезда. В результате столкновения 47-летний водитель «десятки» погиб.

#Новости#Пешеходы#Транспорт#Евгений#Общество
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