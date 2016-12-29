ДТП на Закалужской: после столкновения с фурой иномарку отбросило на пешехода

Фотографии с места происшествия накануне появились в соцсетях — их разместила одна из участниц ДТП по имени Екатерина. В своем сообщении, опубликованном в сообществе «ЧС Тюмень», девушка поблагодарила тюменцев, проявивших неравнодушие к произошедшему несчастью «Спасибо всем, кто помогал нам вытаскивать вещи из машины, греться, да и просто не проехал мимо», — написала она.