ДТП на Закалужской: после столкновения с фурой иномарку отбросило на пешехода

Как рассказали в автоинспекции, инцидент произошел минувшим вечером, около половины девятого часа. «По предварительным данным, водитель автопоезда с тягачом Volvo не смог выдержать безопасную дистанцию и въехал в легковой автомобиль Honda Fit из Свердловской области. В результате столкновения малолитражку отбросило на стоявший рядом ВАЗ-2107», — рассказал представитель ГИБДД Константин Заикин.
Фотографии с места происшествия накануне появились в соцсетях — их разместила одна из участниц ДТП по имени Екатерина. В своем сообщении, опубликованном в сообществе «ЧС Тюмень», девушка поблагодарила тюменцев, проявивших неравнодушие к произошедшему несчастью «Спасибо всем, кто помогал нам вытаскивать вещи из машины, греться, да и просто не проехал мимо», — написала она.
Отметим, что произошедший инцидент — не единственная авария с участием грузовиков, случившаяся в минувшие сутки. Около половины одиннадцатого часа ночи на 125 километре федеральной автодороги Тюмень — Омск столкнулись «Лада» десятой модели и автомобиль МАЗ. По предварительным данным, водитель легковой машины выехал с второстепенной дороги, нарушив очередность проезда. В результате столкновения 47-летний водитель «десятки» погиб.