1200 литров опасных лосьонов изъяли в Тюмени

В ходе контрольно-надзорных мероприятий из оборота изъято более 1200 литров продукции, в том числе 935 единиц спиртосодержащих пищевых добавок; 7569 единиц непищевой продукции: лосьоны, спирт этиловый 95%. В отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, пробы изъятой продукции направлены в лабораторию на выявление в их составе токсичных элементов, опасных для жизни и здоровья.