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1200 литров опасных лосьонов изъяли в Тюмени

29 декабря 2016, 16:39
Лосьоны «Боярышник» и «Вита-Септ», а также пищевые добавки-ароматизаторы «Пшеничная», «Наполеон» без документов продавали в Тюмени. В декабре сотрудники Роспотребнадзора совместно с полицией осмотрено более 100 объектов торговли. В 35 из них торговали спиртосодержащей продукцией.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий из оборота изъято более 1200 литров продукции, в том числе 935 единиц спиртосодержащих пищевых добавок; 7569 единиц непищевой продукции: лосьоны, спирт этиловый 95%. В отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, пробы изъятой продукции направлены в лабораторию на выявление в их составе токсичных элементов, опасных для жизни и здоровья.

Мероприятия по выявлению и пресечению реализации спиртосодержащей пищевой и непищевой продукции продолжатся и в новогодние праздники, сообщили в пресс-службе областного Роспотребнадзора. О фактах незаконной реализации можно сообщить по телефону «горячей линии»: +7 963-068- 79–21. Работа «горячей линии» организована в круглосуточном режиме.

#Новости#Роспотребнадзор#Боярышник#Коля#Общество
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