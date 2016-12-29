1200 литров опасных лосьонов изъяли в Тюмени

В ходе контрольно-надзорных мероприятий из оборота изъято более 1200 литров продукции, в том числе 935 единиц спиртосодержащих пищевых добавок; 7569 единиц непищевой продукции: лосьоны, спирт этиловый 95%. В отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, пробы изъятой продукции направлены в лабораторию на выявление в их составе токсичных элементов, опасных для жизни и здоровья.
Мероприятия по выявлению и пресечению реализации спиртосодержащей пищевой и непищевой продукции продолжатся и в новогодние праздники, сообщили в пресс-службе областного Роспотребнадзора. О фактах незаконной реализации можно сообщить по телефону «горячей линии»: +7 963-068- 79–21. Работа «горячей линии» организована в круглосуточном режиме.