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Юлия Ефимова больше не выступает за Тюменскую область

28 декабря 2016, 14:34
Российская пловчиха не продлила контракт с Тюменской областью. Спортсменка уже написала заявление на увольнение по собственному желанию, сообщили интернет-порталу NashGorod.ru в «Центре спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий».

«Юлия сейчас занимается созданием своей команды. Она больше не может тренироваться в Америке, но ей нужны спарринг-партнеры, рассказала агент спортсменки Анна Митькова, — Но Тюменская область не изменила условия контракта и готова была продлить контракт только с Юлией. Поэтому было принято решение сменить регион на тот, который сможет финансировать не только ее подготовку, но и нескольких других спортсменов».

Напомним, четырехкратная чемпионка мира, представлявшая Тюменскую область, в этом году сдала положительный допинг-тест на мельдоний. Как сообщал «Спорт-Экспресс», проба была взята у Ефимовой во внесоревновательный период. Ранее спортсменка уже отбыла одну допинговую дисквалификацию, когда взятая в 2013 году проба дала положительный результат на анаболические стероиды. В мае 2014 года Юлию отстранили от участия в соревнованиях на два года, однако срок наказания был сокращен до 16 месяцев. На Чемпионате мира по водным видам спорта в Казани спортсменка совершила триумфальное возвращение, завоевав золото в стометровке брассом и бронзу на 50-метровой дистанции.

За какой регион будет теперь выступать Юлия Ефимова, пока что не сообщается, заявление будет сделано после подписания нового договора.

#Новости#Спорт#Юлия Ефимова#Тюменская область#Коля
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