Юлия Ефимова больше не выступает за Тюменскую область

Напомним, четырехкратная чемпионка мира, представлявшая Тюменскую область, в этом году сдала положительный допинг-тест на мельдоний. Как сообщал «Спорт-Экспресс», проба была взята у Ефимовой во внесоревновательный период. Ранее спортсменка уже отбыла одну допинговую дисквалификацию, когда взятая в 2013 году проба дала положительный результат на анаболические стероиды. В мае 2014 года Юлию отстранили от участия в соревнованиях на два года, однако срок наказания был сокращен до 16 месяцев. На Чемпионате мира по водным видам спорта в Казани спортсменка совершила триумфальное возвращение, завоевав золото в стометровке брассом и бронзу на 50-метровой дистанции.