В Тюменской области заблокируют 20 порносайтов

Прокуратура обратилась в суд с заявлениями о признании размещенной на интернет-ресурсах информации, запрещенной к распространению в Российской Федерации. Суд удовлетворил требования прокуратуры, вступления решений суда в законную силу они будут направлены в Роскомнадзор для включения страниц в Единый реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.