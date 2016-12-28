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В Тюменской области заблокируют 20 порносайтов

28 декабря 2016, 13:12
В Тюменской области по заявлениям прокуратуры Армизонского района будет закрыт доступ к 20 ресурсам с порнографическими материалами.

Районная прокуратура в ходе мониторинга сети интернет выявила 20 ресурсов, содержащих противоправный контент порнографического характера. Вход на них свободный, ознакомиться с порноматериалами мог любой пользователь. Вместе с тем беспрепятственное распространение такой информации с использованием информационно-телекоммуникационных сетей запрещено законом.

Прокуратура обратилась в суд с заявлениями о признании размещенной на интернет-ресурсах информации, запрещенной к распространению в Российской Федерации. Суд удовлетворил требования прокуратуры, вступления решений суда в законную силу они будут направлены в Роскомнадзор для включения страниц в Единый реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

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