nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени супруги поставили на учет 50 мигрантов

28 декабря 2016, 09:47
В Тюмени будут судить 27-летнего Александра и 22-летней Яны Бутяковых. Они обвиняются в фиктивной постановке на учет у себя в квартире 50 иностранных граждан.
Сюжет
Тюмень

Расследованием установлено, что Бутякова в период с 26 августа по 10 октября 2016 года направила в орган миграционного учета уведомления о прибытии в комнату площадью 20 кв.м, в которой она проживала с супругом и двумя детьми, 34 граждан Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана и Украины. Ее супруг в период с 3 по 13 октября 2016 года уведомил миграционный орган о прибытии еще 16 иностранцев. При этом семейная пара не планировала предоставлять мигрантам жилье для проживания.

Для сведения: наказание за подобное преступление предусматривает штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы на срок до 3 лет, лишение свободы на срок до 3 лет.

Отметим, что в Тюменской области постановка на учет иностранцев — частое преступление. Так, пресс-служба городского УМВД сообщает о еще одном подобном случае: 38-летняя ранее не судимая нигде официально не трудоустроенная местная жительница, за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировала в своей квартире, расположенной в одном из домов по улице Линейная, 23 иностранных гражданина, уроженцев одного из государств СНГ, заведомо зная, что проживать они там не будут.

#Новости#Резиновые квартиры#Мигранты#Тюмень#Недвижимость#Марина#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25