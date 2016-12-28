В Тюмени супруги поставили на учет 50 мигрантов

Расследованием установлено, что Бутякова в период с 26 августа по 10 октября 2016 года направила в орган миграционного учета уведомления о прибытии в комнату площадью 20 кв.м, в которой она проживала с супругом и двумя детьми, 34 граждан Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана и Украины. Ее супруг в период с 3 по 13 октября 2016 года уведомил миграционный орган о прибытии еще 16 иностранцев. При этом семейная пара не планировала предоставлять мигрантам жилье для проживания.