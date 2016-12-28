В обновленном «Рощино» появились музейные экспозиции

Также для гостей и жителей города в зоне прилета установлены информационные стойки с календарями знаковых мероприятий, проводимых в учреждениях культуры региона. Данные издания помогут организовать свой досуг для гостей и жителей области, а также познакомится с историей и культурой Тюменской области.