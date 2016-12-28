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В обновленном «Рощино» появились музейные экспозиции

28 декабря 2016, 17:21
К открытию аэровокзала была проведена работа по установке экспозиций с картинами из фондов Музейного комплекса. Проект позволит пассажирам окунуться в творчество как тюменских, так и всемирно известных художников: Кандинского, Шишкина, Айвазовского.

В обновленном «Рощино» появились музейные экспозиции. К открытию аэровокзала была проведена работа по установке экспозиций с картинами из фондов Музейного комплекса. Проект позволит пассажирам окунуться в творчество как тюменских, так и всемирно известных художников: Кандинского, Шишкина, Айвазовского.

За счет предусмотренного постоянного обновления выставочных объектов, пассажиры «Рощино» увидят картины с выставочных проектов, проводимых в музее. В дальнейшем места в экспозициях займут реплики картин и из других музеев региона.

В настоящее время дополнительно прорабатывается вопрос об организации мастер-классов специалистами Центра народных промыслов и ремесел для пассажиров, что позволит не только скрасить ожидание своего рейса, но и изготовить традиционный сувенир своими руками.

Также для гостей и жителей города в зоне прилета установлены информационные стойки с календарями знаковых мероприятий, проводимых в учреждениях культуры региона. Данные издания помогут организовать свой досуг для гостей и жителей области, а также познакомится с историей и культурой Тюменской области.

#Новости#Рощино аэропорт#Коля#Общество
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