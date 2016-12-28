Тюменцы опробовали горки в ледовом городке на Цветном бульваре

Ведущие праздника подвели итоги уходящего 2016 года, а также наградили активистов города. Денежные призы и сертификаты достались участникам конкурса «Огни Тюмени» из различных административных округов города, а также частным лицам, боровшимся в конкурсе за приз за лучшее новогоднее оформление двора.
«Провожая 2016 год, хочется сказать, что он был для нас успешным, потому что несмотря ни на какие сложности, мы умеем трудиться, радоваться, рожать детей. Уходящий год запомнится еще и тем, что Тюмень признан самым комфортным городом для жизни. Наши дороги также самые лучшие. Наше здравоохранение по итогам Всероссийского конкурса признано одним из самых эффективных. Конечно, нам есть чем гордиться. Но все это не дано нас свыше, это все то, над чем мы трудились, о чем мы думали и мечтали. Позвольте поблагодарить всех тюменцев за труд, за любовь к городу, за уважение и желание сделать его лучше, красивее. Хочу выразить твердую уверенность, что тюменцы всегда будут отличаться своим характером», — поздравила собравшихся на Цветном бульваре заместитель главы администрации Тюмени Вера Соловьева.
Праздничная программа не обошлась без участия сказочных героев, танцевальных и вокальных номеров. Кульминацией вечера стал салют. Особую атмосферу внес и оркестр Дедов Морозов (Тюменский духовой оркестр).
Программа длилась два часа, но жители и гости города могли и после ее завершения покататься на горках, сфотографироваться на фоне снежных скульптур или подкрепиться горячей едой в торговых рядах.
Анастасия Ильина
Видео Сергея Шарапова