Тюменцы опробовали горки в ледовом городке на Цветном бульваре

«Провожая 2016 год, хочется сказать, что он был для нас успешным, потому что несмотря ни на какие сложности, мы умеем трудиться, радоваться, рожать детей. Уходящий год запомнится еще и тем, что Тюмень признан самым комфортным городом для жизни. Наши дороги также самые лучшие. Наше здравоохранение по итогам Всероссийского конкурса признано одним из самых эффективных. Конечно, нам есть чем гордиться. Но все это не дано нас свыше, это все то, над чем мы трудились, о чем мы думали и мечтали. Позвольте поблагодарить всех тюменцев за труд, за любовь к городу, за уважение и желание сделать его лучше, красивее. Хочу выразить твердую уверенность, что тюменцы всегда будут отличаться своим характером», — поздравила собравшихся на Цветном бульваре заместитель главы администрации Тюмени Вера Соловьева.