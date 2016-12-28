Тюменцев просят помочь в строительстве горки

В раздел «Проблемы» интернет-портала Nashgorod.ru прислали такое сообщение:
«Давайте поможем парням сделать горки на Войновке https://vk.com/club136019331! Как было ранее известно, что горок не будет! Но с администрацией есть согласование, что все- таки можно отремонтировать и залить горки! Парни, а их всего три человека, трудятся днем и ночью, ради того, чтоб тюменцы катались на этих крутых горках!», — призывает всех тюменец Александр.
В письме указаны телефоны: Эдуард 89199271642, Иван 89123851516.
В управе Восточного округа пояснили, что строительство горок управой не санкционировано, поскольку территория Войновки принадлежит ж/д. Однако сами жители их возводить могут, как и рассчитывать на помощь сотрудников управы.
«На встрече с активными жителями в этом году мы говорили, что готовы помочь тем, кто решит строить горки у себя во дворе. Вместе со службой заказчика мы можем организовать подвоз воды, предоставить лопаты и т.д, но пока ни одной просьбы от местных жителей не поступало», — сказали в управе ВАО.