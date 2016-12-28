Тюменцев просят помочь в строительстве горки

«Давайте поможем парням сделать горки на Войновке https://vk.com/club136019331! Как было ранее известно, что горок не будет! Но с администрацией есть согласование, что все- таки можно отремонтировать и залить горки! Парни, а их всего три человека, трудятся днем и ночью, ради того, чтоб тюменцы катались на этих крутых горках!», — призывает всех тюменец Александр.