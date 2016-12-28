Тюменская область не вошла в число регионов, где ОСАГО приносит убытки

Российский союз автостраховщиков (РСА) составил рейтинг проблемных в плане убыточности ОСАГО регионов. «Красный список» возглавили Адыгея, Волгоградская область и Карачаево-Черкессия. Тюменская область заняла промежуточную позицию, оказавшись для страховщиков относительно безубыточной.
«Для борьбы со страховым мошенничеством в одном из самых массовых видов страхования мы составили рейтинг регионов, который отражает ситуацию с выплатами, судебными делами и другим наборов факторов, которые являются индикаторами активности криминальных автоюристов и влияют на убыточность страховых компаний в отдельных субъектах РФ», — прокомментировал президент РСА Игорь Юргенс опубликованные результаты исследований.
Итоговый документ, опубликованный на днях на официальных ресурсах, содержит информацию о частоте страховых случаев, средней выплате, отношении судебных к несудебным выплатам, отношении накладных расходов в суде к сумме основного требования, приросте договоров, об уровне выплат в конкретном субъекте РФ. По каждому из этих показателей регион занимает свое место, и это отражено в рейтинге. Кроме того, исходя из суммы мест, территория занимает определенную строчку в общем, итоговом, рейтинге РСА.
Тюменская область по уровню убыточности расположилась на пятидесятой строчке списка. Соседями региона по рейтингу стали такие субъекты РФ, как Смоленская и Иркутская область. По данным опубликованного РСА отчета, частота страховых случаев в тюменском регионе не превысила 5% от количества заключенных договоров, а отношение выплат по судебным решениям ко внесудебным расчетам осталось в пределах 10%.
Как отметила пресс-служба союза, если ситуация в проблемных регионах сохранится, то страховое сообщество будет выступать с предложениями о повышении региональных коэффициентов по ОСАГО на данных территориях. Автовладельцам Тюменской области, судя по отчету страховщиков, такая мера не грозит.