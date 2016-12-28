Тюменская область не вошла в число регионов, где ОСАГО приносит убытки

Итоговый документ, опубликованный на днях на официальных ресурсах, содержит информацию о частоте страховых случаев, средней выплате, отношении судебных к несудебным выплатам, отношении накладных расходов в суде к сумме основного требования, приросте договоров, об уровне выплат в конкретном субъекте РФ. По каждому из этих показателей регион занимает свое место, и это отражено в рейтинге. Кроме того, исходя из суммы мест, территория занимает определенную строчку в общем, итоговом, рейтинге РСА.