Пассажир пытался «помочь» пьяному водителю — под суд пойдут оба

Как рассказали в полиции, пассажир автомобиля пытался взять на себя вину водителя, управлявшему машиной под действием алкоголя. По словам стражей порядка, когда автоинспекторы остановили транспортное средство для проверки, пьяный автомобилист перебрался на заднее сиденье и притворился спящим. Трюк заметили полицейские и зафиксировал видеорегистратор, установленный в патрульном автомобиле.
Тем не менее, второй мужчина, сидевший спереди, стал убеждать сотрудников полиции, что во время движения за рулём находился именно он. «Причина такого поведения стала ясна, когда подозреваемого проверили по оперативной базе данных. Оказалось, что данный гражданин ранее уже лишался прав за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. За неоднократные нарушения ему грозила уголовная ответственность, которой он попытался избежать, попросив знакомого дать ложные показания», — сообщает пресс-служба УМВД.
В итоге отвечать перед законом придется обоим фигурантам. В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в нетрезвом состоянии). Пассажир так же предстанет перед судом, но уже по другому обвинению — его подозревают в даче заведомо ложных показаний (часть 1 статьи 307 УК РФ). Вину обоих мужчин в полиции считают доказанной.