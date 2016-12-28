Пассажир пытался «помочь» пьяному водителю — под суд пойдут оба

Тем не менее, второй мужчина, сидевший спереди, стал убеждать сотрудников полиции, что во время движения за рулём находился именно он. «Причина такого поведения стала ясна, когда подозреваемого проверили по оперативной базе данных. Оказалось, что данный гражданин ранее уже лишался прав за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. За неоднократные нарушения ему грозила уголовная ответственность, которой он попытался избежать, попросив знакомого дать ложные показания», — сообщает пресс-служба УМВД.