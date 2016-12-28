Отец и сын пытались убить знакомого и подожгли его дом

В ходе предварительного следствия установлено, что 31 июля нетрезвые отец и сын пришли в один из домов в микрорайоне Лесной к 62-летнему мужчине, разыскивая своего знакомого. Открывший двери хозяин дома не смог ответить незваным гостям, и те решили убить тюменца.