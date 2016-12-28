Отец и сын пытались убить знакомого и подожгли его дом

В ходе предварительного следствия установлено, что 31 июля нетрезвые отец и сын пришли в один из домов в микрорайоне Лесной к 62-летнему мужчине, разыскивая своего знакомого. Открывший двери хозяин дома не смог ответить незваным гостям, и те решили убить тюменца.
«Обвиняемые нанесли пенсионеру множественные удары по голове и телу, после чего стали его душить. Считая, что потерпевший скончался, злоумышленники подожгли дом, однако мужчине удалось выбраться через окно из охваченного огнем здания. Тюменец выжил, несмотря на телесные повреждения», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.
Отец и сын были задержаны. Сейчас следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.