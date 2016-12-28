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Отец и сын пытались убить знакомого и подожгли его дом

28 декабря 2016, 16:39
В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего отца и 28-летнего сына. Они обвиняются по ч. 3 ст. 30, п. «д», «ж» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью) и ч.2 ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога).
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Тюмень

В ходе предварительного следствия установлено, что 31 июля нетрезвые отец и сын пришли в один из домов в микрорайоне Лесной к 62-летнему мужчине, разыскивая своего знакомого. Открывший двери хозяин дома не смог ответить незваным гостям, и те решили убить тюменца.

«Обвиняемые нанесли пенсионеру множественные удары по голове и телу, после чего стали его душить. Считая, что потерпевший скончался, злоумышленники подожгли дом, однако мужчине удалось выбраться через окно из охваченного огнем здания. Тюменец выжил, несмотря на телесные повреждения», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.

Отец и сын были задержаны. Сейчас следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

#Новости#Тюмень#Покушение на убийство#Таня#Происшествия
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