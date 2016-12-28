На улице Республики столкнулись два автобуса

По словам тюменца Владимира, ставшего очевидцем происшествия, все произошло около 10 часов на остановке «магазин Буратино». «Я вышел из впереди стоящего автобуса, помог вынести женщине коляску со спящим ребенком и секунд через пять услышал позади громкий удар», — рассказал житель города.
Судя по фотографиям, сделанным на месте происшествия, водитель Yutong не выдержал безопасную дистанцию, что, предположительно, и стало причиной ДТП. В результате столкновения китайский автобус лишился бокового зеркала, а также получил повреждения передней облицовки и лобового стекла.
Как сообщили в госавтоинспекции, авария обошлась без пострадавших. «Вызов по данному поводу в дежурную часть не поступал. Наряд ДПС и скорая помощь к месту происшествия не выезжали», — рассказал представитель ГИБДД Константин Заикин.
Напомним, случившееся ДТП — не первый случай, когда на остановке у перекрестка Республики и Тульской сталкиваются автобусы. Аналогичный инцидент произошел здесь в середине осени. Тогда, 14 октября, здесь не поделили дорогу два МАЗа. Причиной аварии, по имеющимся сведениям, стало нарушение правил при подъезде к остановочному комплексу.