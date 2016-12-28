На улице Республики столкнулись два автобуса

Напомним, случившееся ДТП — не первый случай, когда на остановке у перекрестка Республики и Тульской сталкиваются автобусы. Аналогичный инцидент произошел здесь в середине осени. Тогда, 14 октября, здесь не поделили дорогу два МАЗа. Причиной аварии, по имеющимся сведениям, стало нарушение правил при подъезде к остановочному комплексу.