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На улице Республики столкнулись два автобуса

28 декабря 2016, 14:14
Очередная авария с участием общественного транспорта произошла в Тюмени сегодня, 28 декабря. На улице Республики автобус Yutong, перевозивший пассажиров по маршруту № 13, въехал в стоящий на остановке МАЗ маршрута № 7п.

По словам тюменца Владимира, ставшего очевидцем происшествия, все произошло около 10 часов на остановке «магазин Буратино». «Я вышел из впереди стоящего автобуса, помог вынести женщине коляску со спящим ребенком и секунд через пять услышал позади громкий удар», — рассказал житель города.

Судя по фотографиям, сделанным на месте происшествия, водитель Yutong не выдержал безопасную дистанцию, что, предположительно, и стало причиной ДТП. В результате столкновения китайский автобус лишился бокового зеркала, а также получил повреждения передней облицовки и лобового стекла.

Как сообщили в госавтоинспекции, авария обошлась без пострадавших. «Вызов по данному поводу в дежурную часть не поступал. Наряд ДПС и скорая помощь к месту происшествия не выезжали», — рассказал представитель ГИБДД Константин Заикин.

Напомним, случившееся ДТП — не первый случай, когда на остановке у перекрестка Республики и Тульской сталкиваются автобусы. Аналогичный инцидент произошел здесь в середине осени. Тогда, 14 октября, здесь не поделили дорогу два МАЗа. Причиной аварии, по имеющимся сведениям, стало нарушение правил при подъезде к остановочному комплексу.

#Новости#Автобусы#Транспорт#Евгений#Общество
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