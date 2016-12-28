Энергетики объединились для борьбы с авариями

Также энергетики разрабатывают программу совместной противоаварийной тренировки. Ее сценарий включает выезд спецтехники, оперативные переключения на оборудовании, установку и подключение дизельной электростанции на полигоне. Подобная практика была опробована в Курганской области и дала свои положительные результаты. Согласованные действия специалистов в условиях чрезвычайных ситуаций, которые могут быть вызваны природными явлениями в период прохождения ОЗП, позволят избежать серьезных проблем с электроснабжением потребителей и провести зиму без сбоев в системах жизнеобеспечения. Мероприятие пройдет в январе 2017 года.