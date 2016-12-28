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Энергетики объединились для борьбы с авариями

28 декабря 2016, 08:17
В Тюменьэнерго и СУЭНКО началась работа по корректировке Соглашения по предотвращению и ликвидации последствий аварий. Будет создана электронная площадка наличия аварийного запаса, возможность взаимного предоставления ДЭС, информационный обмен списками ответственных дежурных в выходные и праздничные дни.
Сюжет
Тюмень

Также энергетики разрабатывают программу совместной противоаварийной тренировки. Ее сценарий включает выезд спецтехники, оперативные переключения на оборудовании, установку и подключение дизельной электростанции на полигоне. Подобная практика была опробована в Курганской области и дала свои положительные результаты. Согласованные действия специалистов в условиях чрезвычайных ситуаций, которые могут быть вызваны природными явлениями в период прохождения ОЗП, позволят избежать серьезных проблем с электроснабжением потребителей и провести зиму без сбоев в системах жизнеобеспечения. Мероприятие пройдет в январе 2017 года.

Основная цель группы «Технологическое присоединение» — оптимизация сроков проведения мероприятий, необходимых для подключения новых потребителей к электросетям. Главная задача для третьей группы — повышение эффективности передачи электроэнергии.

В ближайшие дни состоится публичное подписание Положения о технологическом взаимодействии СУЭНКО и Тюменьэнерго.

«Мы разработали план и обсудили практические действия по его реализации, — прокомментировал директор ПАО „СУЭНКО“ Данил Анучин, — теперь последовательно, шаг за шагом реализуем принятую стратегию».

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