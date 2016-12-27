Юных тюменцев приглашают бесплатно научиться основам фигурного катания

Умению стоять на коньках, а так же выполнять элементы обучит опытный тренер с многолетним стажем педагогической работы. Фигурное катание по праву считается одним из самых красивых видов спорта. История данного вида спорта корнями уходит далеко в прошлое и по настоящее время пользуется большой популярностью.
Организаторы ждут на занятия всех желающих 27 декабря, 11, 13, 17, 19, 23, 25 и 31 января с 19:00 до 20:00. В связи с тем, что занятия проводятся на открытом воздухе, обязательным условием является температурный режим — до -20 градусов.