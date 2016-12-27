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Юных тюменцев приглашают бесплатно научиться основам фигурного катания

27 декабря 2016, 12:49
На протяжении декабря и января на ледовой площадке по адресу Максима Горького, 68 корпус 3 проходят бесплатные занятия по фигурному катанию для детей от 5 лет и старше.
Сюжет
Тюмень

Умению стоять на коньках, а так же выполнять элементы обучит опытный тренер с многолетним стажем педагогической работы. Фигурное катание по праву считается одним из самых красивых видов спорта. История данного вида спорта корнями уходит далеко в прошлое и по настоящее время пользуется большой популярностью.

Организаторы ждут на занятия всех желающих 27 декабря, 11, 13, 17, 19, 23, 25 и 31 января с 19:00 до 20:00. В связи с тем, что занятия проводятся на открытом воздухе, обязательным условием является температурный режим — до -20 градусов.

#Новости#Каток#Тюмень#Коля#Общество
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