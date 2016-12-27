Водоканал знает, как продлит срок службы колодцев

Сегодня в Тюмени более 40 тысяч канализационных колодцев, из них около 4 тысяч — кирпичные. Коммунальщики уверены, что этот способ для них очень актуален.
«Существуют старые кирпичные колодцы, которые со временем начинают разрушаться, нарушается герметизация, куски кирпичей попадают в коллектор и затрудняют отведение канализационных стоков, существуют риски размыва грунта вокруг колодца. Ремонт таких колодце весьма трудоёмкое мероприятие, поскольку требуется полностью разобрать старую кирпичную кладку. Новый метод позволяет этого избежать, в том числе и сократить нарушение благоустройства. Что делается? Внутрь круглого кирпичного колодца помещается специальная полиэтиленовая труба. Расстояние между колодцем и трубой заливается стекловолокном. Таким образом, останавливается процесс засыпки стенок колодца стенками кирпича. Если будет какое-либо разрушение, все будет осыпаться с грунтом, а колодец останется чистым и с минимальным нарушением благоустройства», — объясняет ведущий специалист ООО «Полипластик-Урал» Юлия Семенова.
Пока Водоканал проведет пробную санацию на примере двух кирпичных колодцев. Если система приживется, в водоканале планируют запустить программу по санации. Кстати, срок службы обновленного колодца составит еще 50 лет.
«Мы хотим производить замену, прежде всего, кирпичных колодцев. Это для нас инновационный способ. Что это нам даст? В первую очередь, это сократит неудобство для жителей города при производстве такого вида работ. Надеемся, что данный метод позволит оптимизировать затраты всех видов ресурсов на проведение работ по восстановлению колодцев», — говорит руководитель пресс-службы тюменского Водоканала Иван Камельских.