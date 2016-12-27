Водоканал знает, как продлит срок службы колодцев

«Существуют старые кирпичные колодцы, которые со временем начинают разрушаться, нарушается герметизация, куски кирпичей попадают в коллектор и затрудняют отведение канализационных стоков, существуют риски размыва грунта вокруг колодца. Ремонт таких колодце весьма трудоёмкое мероприятие, поскольку требуется полностью разобрать старую кирпичную кладку. Новый метод позволяет этого избежать, в том числе и сократить нарушение благоустройства. Что делается? Внутрь круглого кирпичного колодца помещается специальная полиэтиленовая труба. Расстояние между колодцем и трубой заливается стекловолокном. Таким образом, останавливается процесс засыпки стенок колодца стенками кирпича. Если будет какое-либо разрушение, все будет осыпаться с грунтом, а колодец останется чистым и с минимальным нарушением благоустройства», — объясняет ведущий специалист ООО «Полипластик-Урал» Юлия Семенова.