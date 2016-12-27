В Тюмени агрессивные алабаи разорвали бродячих собак

По сообщению волонтеров, пострадали пять животных. Одна собака умерла на месте — у нее была вывернута лапа и разодрана грудина. Вторую пришлось усыпить уже в клинике: после нападения она вырвалась на дорогу, где ее сбила машина, внутренние органы оказались разорваны в клочья. Один из потрепанных щенков успел заползти за сторожевую будку и спасся. Ему разорвали шею, лопатку, бедро, сейчас он в тяжелом состоянии. Куратор «Потеряшек» взяла его под опеку. Остальных членов стаи не могут найти. В «Потеряшках» уточняют, что агрессивных алабаев отвезли в приют на улицу Кедровую, а их хозяев нашли.