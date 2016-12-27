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В Тюмени агрессивные алабаи разорвали бродячих собак

27 декабря 2016, 16:36
Накануне, 26 декабря, в районе завода «Сибнефтегазмаш» на улице Ямской агрессивные среднеазиатские овчарки напали на бездомных собак.

«Сегодняшний день оказался трагичным для целой стаи мирных прикормленных собак. Два хозяйских алабая, неизвестно как оказавшиеся без присмотра на улице, напали на бездомышей, живущих на территории завода», — написали зоозащитники в группе помощи бездомным животным «Потеряшки».

По сообщению волонтеров, пострадали пять животных. Одна собака умерла на месте — у нее была вывернута лапа и разодрана грудина. Вторую пришлось усыпить уже в клинике: после нападения она вырвалась на дорогу, где ее сбила машина, внутренние органы оказались разорваны в клочья. Один из потрепанных щенков успел заползти за сторожевую будку и спасся. Ему разорвали шею, лопатку, бедро, сейчас он в тяжелом состоянии. Куратор «Потеряшек» взяла его под опеку. Остальных членов стаи не могут найти. В «Потеряшках» уточняют, что агрессивных алабаев отвезли в приют на улицу Кедровую, а их хозяев нашли.

В городской полиции интернет-порталу NashGorod.ru рассказали, что сообщение о происшествии поступило вчера утром в отдел полиции № 8. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

#Новости#Собаки#Коля#Происшествия
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