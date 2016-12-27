В связи с отменой Кубка мира в Тюмени UTair вернет деньги за билеты

Авиакомпания UTair вернет деньги за авиабилеты в связи с отменой Кубка мира по биатлону в Тюмени. Сдать билеты можно до 31 декабря.
Как сообщает авиакомпания, вернуть билеты можно с полным возмещением стоимости, дополнительное подтверждение в качестве билетов на соревнования не требуется. Возврату подлежат билеты с датами вылетов с 8 по 13 марта 2017 года в Тюмень и обратно, купленные до 22 декабря 2016 года включительно.
Вернуть авиабилеты можно, обратившись в агентства по месту приобретения. В случае если авиабилет приобретался через официальный сайт авиакомпании, то для возврата необходимо направить обращение через форму «Обратной связи».
За дополнительной информацией можно обратиться по номерам 8-800-234-00-88 (звонок по России бесплатный для участников бонусной программы UTair STATUS), +7 (809) 505-33-77 (платная линия) и +7 (3452) 298–888 (для звонков из-за рубежа), а также направив сообщение в раздел «Обратная связь» на www.utair.ru www.utair.ru.
Напомним, узнать о возврате денег за билеты на соревнования можно ознакомиться на сайте Ponominalu.ru в разделе «Отмены и возвраты», а также по тел.: +7-495-228-20-80; 8-800-555-80-11 (с 9:00 до 21:00 по московскому времени) или обратившись с запросом по email: [email protected] Подать заявление о возврате билета рекомендуется не позднее 1 марта 2017 года.