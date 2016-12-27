В связи с отменой Кубка мира в Тюмени UTair вернет деньги за билеты

Напомним, узнать о возврате денег за билеты на соревнования можно ознакомиться на сайте Ponominalu.ru в разделе «Отмены и возвраты», а также по тел.: +7-495-228-20-80; 8-800-555-80-11 (с 9:00 до 21:00 по московскому времени) или обратившись с запросом по email: [email protected] Подать заявление о возврате билета рекомендуется не позднее 1 марта 2017 года.