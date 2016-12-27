В Петербурге монополист ДТЗК влияет на удорожание билетов в театры

У ДТЗК скандальная репутация. Внимание СМИ к компании было привлечено в 2013 году после письма театрального критика Павла Чердынцева депутату Максиму Резнику, где описывались методы работы ДТЗК. В письме было сказано, что фирма отказывает влияние на театры через кассиров, которые в интересах ДТЗК рекомендуют людям: купить или не покупать билет на то или иное представление. Также ДТЗК, навязав театрам невыгодные условия сотрудничества, получают от них половину билетов на реализацию. А ещё театры ради продвижения вынуждены перечислять ДТЗК 17% от реализации билетов. Опубликованное в СМИ письмо наделало много шума, и сразу же после обнародования порочащих сведений ДТЗК начала сотрудничать с партнёром — ООО «Театральная касса», а деньги от билетов стали распределяться между двумя компаниями. Выписки из ЕГРЮЛ на сайте ФНС показали, что обе фирмы связаны общими руководителями и учредителями.