В Петербурге монополист ДТЗК влияет на удорожание билетов в театры

Директор столичной компании Ticketland.ru Виталий Виноградов поведал изданию «Новые Известия» о сложной ситуации на рынке электронных билетов Санкт-Петербурга. Фирма Виноградова, которая реализует билеты через интернет, хотела выйти на петербургский рынок с выгодными условиями: продавать билеты без наценок, за номинальную стоимость. Однако театры Петербурга не проявили желания сотрудничать с московской фирмой.
Причина отказа в том, что на решение театров повлияла компания ДТЗК, аффилированная с местными чиновниками. Эта компания регулирует половину рынка билетов Петербурга, устанавливая грабительские условия сотрудничества: компания контролирует и билеты, и программное обеспечение, использующееся для продаж. По контракту театры должны платить ДТЗК повышенный процент, из-за чего и увеличивается цена билетов.
У ДТЗК скандальная репутация. Внимание СМИ к компании было привлечено в 2013 году после письма театрального критика Павла Чердынцева депутату Максиму Резнику, где описывались методы работы ДТЗК. В письме было сказано, что фирма отказывает влияние на театры через кассиров, которые в интересах ДТЗК рекомендуют людям: купить или не покупать билет на то или иное представление. Также ДТЗК, навязав театрам невыгодные условия сотрудничества, получают от них половину билетов на реализацию. А ещё театры ради продвижения вынуждены перечислять ДТЗК 17% от реализации билетов. Опубликованное в СМИ письмо наделало много шума, и сразу же после обнародования порочащих сведений ДТЗК начала сотрудничать с партнёром — ООО «Театральная касса», а деньги от билетов стали распределяться между двумя компаниями. Выписки из ЕГРЮЛ на сайте ФНС показали, что обе фирмы связаны общими руководителями и учредителями.
Из этого следует, что госкомпания ДТЗК, превратившись в монополиста на рынке билетов Санкт-Петербурга, проводит выгодную для себя ценовую политику и отмывает деньги через подставную фирму.