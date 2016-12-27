Такси в новогоднюю ночь: насколько вырастут цены?

Тем временем в отделе маркетинга службы заказа «Нон-Стоп» (торговые марки «Нон-Стоп», «Олимп», «Народное», «Победа», «Дипломат») не смогли однозначно ответить на вопрос об изменении тарифов. «Мы являемся службой заказа и не уполномочены устанавливать цены поездок — их определяют сами перевозчики, с которыми мы сотрудничаем», — пояснили работники компании. При этом маркетологи не исключили, что стоимость новогодних поездок все же изменится в большую сторону.