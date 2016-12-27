nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Такси в новогоднюю ночь: насколько вырастут цены?

27 декабря 2016, 16:56
Новый год — время не только радости, подарков и фейерверков, но и активных поездок по городу. Направляясь в гости или возвращаясь домой в праздничную ночь, тюменцы традиционно заказывают такси. Ждать ли жителям города обычного для праздничных дней повышения тарифов на проезд, выяснял корреспондент NashGorod.ru.

Новый год — время не только радости, подарков и фейерверков, но и активных поездок по городу. Направляясь в гости или возвращаясь домой в праздничную ночь, тюменцы традиционно заказывают такси. Ждать ли жителям города обычного для праздничных дней повышения тарифов на проезд, выяснил корреспондент NashGorod.ru.

По словам источников, близких к пассажирским перевозкам, в новый год в городе резко растет спрос на услуги таксистов. Чтобы привлечь водителей на линию в последнюю ночь декабря, диспетчерские службы, как правило, повышают тарифы, мотивируя перевозчиков отказаться от праздничных застолий и веселья в пользу щедро оплачиваемой работы.

Судя по всему, приближающиеся праздники не станут исключением. Как рассказали в службе заказа такси «Автодрим», в первую ночь 2017 года водители будут возить пассажиров за двоекратную цену. Повышенный тариф введут в 18 часов 31 декабря. Снова установить обычные расценки диспетчеры планируют к утру 2 января.

Аналогичные изменения ожидают и клиентов службы заказа такси «Максим». По словам представителей пресс-службы, за два дня до Нового года, 29–30 декабря, цены скорее всего вырастут на 50 процентов. C 31 декабря до 2 января может действовать двойной тариф на все предлагаемые услуги.

«Повышение цен — необходимая мера, чтобы мотивировать водителей работать, когда другие отдыхают», — пояснила Специалист отдела по связям с общественностью Мария Пухова.

Тем временем в отделе маркетинга службы заказа «Нон-Стоп» (торговые марки «Нон-Стоп», «Олимп», «Народное», «Победа», «Дипломат») не смогли однозначно ответить на вопрос об изменении тарифов. «Мы являемся службой заказа и не уполномочены устанавливать цены поездок — их определяют сами перевозчики, с которыми мы сотрудничаем», — пояснили работники компании. При этом маркетологи не исключили, что стоимость новогодних поездок все же изменится в большую сторону.

#Новости#Такси#Новый год-2017#Евгений#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25