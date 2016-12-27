Такси в новогоднюю ночь: насколько вырастут цены?

Новый год — время не только радости, подарков и фейерверков, но и активных поездок по городу. Направляясь в гости или возвращаясь домой в праздничную ночь, тюменцы традиционно заказывают такси. Ждать ли жителям города обычного для праздничных дней повышения тарифов на проезд, выяснил корреспондент NashGorod.ru.
По словам источников, близких к пассажирским перевозкам, в новый год в городе резко растет спрос на услуги таксистов. Чтобы привлечь водителей на линию в последнюю ночь декабря, диспетчерские службы, как правило, повышают тарифы, мотивируя перевозчиков отказаться от праздничных застолий и веселья в пользу щедро оплачиваемой работы.
Судя по всему, приближающиеся праздники не станут исключением. Как рассказали в службе заказа такси «Автодрим», в первую ночь 2017 года водители будут возить пассажиров за двоекратную цену. Повышенный тариф введут в 18 часов 31 декабря. Снова установить обычные расценки диспетчеры планируют к утру 2 января.
Аналогичные изменения ожидают и клиентов службы заказа такси «Максим». По словам представителей пресс-службы, за два дня до Нового года, 29–30 декабря, цены скорее всего вырастут на 50 процентов. C 31 декабря до 2 января может действовать двойной тариф на все предлагаемые услуги.
«Повышение цен — необходимая мера, чтобы мотивировать водителей работать, когда другие отдыхают», — пояснила Специалист отдела по связям с общественностью Мария Пухова.
Тем временем в отделе маркетинга службы заказа «Нон-Стоп» (торговые марки «Нон-Стоп», «Олимп», «Народное», «Победа», «Дипломат») не смогли однозначно ответить на вопрос об изменении тарифов. «Мы являемся службой заказа и не уполномочены устанавливать цены поездок — их определяют сами перевозчики, с которыми мы сотрудничаем», — пояснили работники компании. При этом маркетологи не исключили, что стоимость новогодних поездок все же изменится в большую сторону.