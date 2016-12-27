Прокуратура помогла женщине отстоять пенсионные права

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, женщина в январе 2013 года уволилась из районной администрации по собственному желанию. В мае 2016 года она обратилась в администрацию с заявлением о назначении пенсии за выслугу лет. Однако в просьбе заявительницы было отказано со ссылкой на правовой акт районной Думы, согласно которому право муниципального служащего на пенсию за выслугу лет возникает лишь при увольнении по собственному желанию в связи с выходом на трудовую пенсию. У женщины же право на пенсию по старости возникло спустя более двух лет после увольнения.