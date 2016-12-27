Прокуратура помогла женщине отстоять пенсионные права

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, женщина в январе 2013 года уволилась из районной администрации по собственному желанию. В мае 2016 года она обратилась в администрацию с заявлением о назначении пенсии за выслугу лет. Однако в просьбе заявительницы было отказано со ссылкой на правовой акт районной Думы, согласно которому право муниципального служащего на пенсию за выслугу лет возникает лишь при увольнении по собственному желанию в связи с выходом на трудовую пенсию. У женщины же право на пенсию по старости возникло спустя более двух лет после увольнения.
Бывшая муниципальная служащая обратилась за помощью в прокуратуру Армизонского района, которая изучила правовой акт и установила, что он противоречит закону.
Согласно Федеральному закону «О муниципальной службе в Российской Федерации» в области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в полном объеме распространяются права государственного гражданского служащего, установленные федеральными законами и законами субъекта РФ.
В соответствии с Законом Тюменской области «О государственной гражданской службе Тюменской области» при расторжении служебного контракта по инициативе гражданского служащего до достижения права на трудовую пенсию по старости (инвалидности) государственные гражданские служащие Тюменской области имеют право на пенсию за выслугу лет, если до приобретения права на трудовую пенсию по старости (инвалидности) их стаж государственной гражданской службы составил не менее 25 и непосредственно перед увольнением они замещали должности государственной гражданской службы не менее 7 лет.
В августе 2016 года прокуратура внесла протест на правовой акт Думы. По результатам его рассмотрения в октябре было принято новое Положение о порядке установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, которое соответствовало приведенным выше законам.
Поскольку заявительница более 30 лет проработала в местных органах власти, то она, безусловно, имеет право на пенсию за выслугу лет.
В декабре 2016 года распоряжением главы администрации женщине была назначена положенная ей пенсия за выслугу лет.