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Причиной гибели двух человек в ДТП могла стать «лысая» резина фуры

27 декабря 2016, 13:49
Участник страшной аварии, произошедшей в ноябре не трассе Тюмень — Омск ответит перед судом. Обвинение в гибели двух человек предъявили дальнобойщику из Саратова, водителю автомобиля МАЗ. Как установило следствие, на ведущей оси большегруза стояли шины с полностью изношенным протектором.

Участник страшной аварии, произошедшей в ноябре на трассе Тюмень — Омск ответит перед судом. Обвинение в гибели двух человек предъявили дальнобойщику из Саратова, водителю автомобиля МАЗ. Как установило следствие, на ведущей оси большегруза стояли шины с полностью изношенным протектором.

Напомним, трагедия в окрестностях города Ишима произошла 1 ноября. В тот день обвиняемый, ехавший с грузом во Владивосток, попал в сильный снегопад, что и стало одной из причин аварии. На 297 километре трассы мужчина потерял контроль над движением — автопоезд начало заносить. Водитель попытался выровнять МАЗ, но не смог. Грузовик вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с груженым зерном КамАЗом. В результате ДТП на месте погибли напарник обвиняемого и водитель второго грузовика.

Точку в истории в ближайшее время поставит Ишимский районный суд. Если вина шофера подтвердится, ему будет грозить наказание вплоть до 7 лет лишения свободы, а также длительный запрет на управление автомобилем.

#Новости#Дальнобойщики#Транспорт#Евгений#Общество
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