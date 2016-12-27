Причиной гибели двух человек в ДТП могла стать «лысая» резина фуры

Участник страшной аварии, произошедшей в ноябре на трассе Тюмень — Омск ответит перед судом. Обвинение в гибели двух человек предъявили дальнобойщику из Саратова, водителю автомобиля МАЗ. Как установило следствие, на ведущей оси большегруза стояли шины с полностью изношенным протектором.
Напомним, трагедия в окрестностях города Ишима произошла 1 ноября. В тот день обвиняемый, ехавший с грузом во Владивосток, попал в сильный снегопад, что и стало одной из причин аварии. На 297 километре трассы мужчина потерял контроль над движением — автопоезд начало заносить. Водитель попытался выровнять МАЗ, но не смог. Грузовик вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с груженым зерном КамАЗом. В результате ДТП на месте погибли напарник обвиняемого и водитель второго грузовика.
Точку в истории в ближайшее время поставит Ишимский районный суд. Если вина шофера подтвердится, ему будет грозить наказание вплоть до 7 лет лишения свободы, а также длительный запрет на управление автомобилем.