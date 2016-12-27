Причиной гибели двух человек в ДТП могла стать «лысая» резина фуры

Напомним, трагедия в окрестностях города Ишима произошла 1 ноября. В тот день обвиняемый, ехавший с грузом во Владивосток, попал в сильный снегопад, что и стало одной из причин аварии. На 297 километре трассы мужчина потерял контроль над движением — автопоезд начало заносить. Водитель попытался выровнять МАЗ, но не смог. Грузовик вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с груженым зерном КамАЗом. В результате ДТП на месте погибли напарник обвиняемого и водитель второго грузовика.