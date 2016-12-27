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Полуторамиллионной пассажирке Рощино подарили полет в бизнес-классе

27 декабря 2016, 17:57
Тюменский аэропорт «Рощино» с начала года обслужил полтора миллиона пассажиров. «Юбилейным» посетителем воздушной гавани стала жительница Ямала Юлианна Куракина — девушка получила поздравления и подарки.

Как отмечает пресс-служба воздушной гавани, подобного пассажиропотока в Тюмени не было зарегистрировано с советских времен — периода, когда такие объемы воздушных перевозок были обусловлены активным освоением севера области. Результат, достигнутый за 2016 год, работники аэропорта называют рекордным.

Пассажирка, отправлявшаяся рейсом № 234 в Новый Уренгой, и не подозревала, что у стойки регистрации ее встретят с цветами и поздравлениями. Гостье вручили подарки от Аэропорта Рощино и авиакомпании UTair — она получила сертификат на право обслуживания в Бизнес-Зале на целый год. В свою очередь компания-перевозчик презентовала счастливой обладательнице полуторамиллионного посадочного талона фирменные сувениры и возможность перелета Бизнес-классом. На глазах у изумленной девушки сотрудники UTair обменяли ее билет.

#Новости#Аэропорт Рощино#Евгений#Общество
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