Полуторамиллионной пассажирке Рощино подарили полет в бизнес-классе

Пассажирка, отправлявшаяся рейсом № 234 в Новый Уренгой, и не подозревала, что у стойки регистрации ее встретят с цветами и поздравлениями. Гостье вручили подарки от Аэропорта Рощино и авиакомпании UTair — она получила сертификат на право обслуживания в Бизнес-Зале на целый год. В свою очередь компания-перевозчик презентовала счастливой обладательнице полуторамиллионного посадочного талона фирменные сувениры и возможность перелета Бизнес-классом. На глазах у изумленной девушки сотрудники UTair обменяли ее билет.