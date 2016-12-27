nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Полиция в Тюмени изымает у продавцов пиротехнику без документов

27 декабря 2016, 14:29
В преддверии новогодних праздников сотрудники УМВД проводят рейды по выявлению нарушений в сфере торговли елями, соснами и пиротехникой. Полицейские проверяют у продавцов разрешения на торговлю и документы, подтверждающие, что ели срублены не браконьерским путем.
Сюжет
УМВД

В случае отсутствия разрешения на реализацию хвойных или торговлю в неустановленном месте, решается вопрос о привлечении к административной ответственности. Если у продавца нет документов на реализуемые хвойные деревья, то он может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная вырубка лесных насаждений».

В рамках мероприятия «Пиротехника» в областном центре стражи правопорядка совместно с представителями МЧС выявляют несертифицированную, некачественную и контрафактную продукцию на торговых объектах. С владельцами магазинов проводятся профилактические беседы, им напоминают о соблюдении всех необходимых требований и соблюдении законодательства.

В общей сложности полицейские уже проверили 57 елочных базаров, на недобросовестных продавцов составлено 27 административных протоколов за торговлю новогодними соснами и елями без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Кроме того, проведены проверки 40 торговых точек, занимающихся реализацией пиротехнической продукции, к административной ответственности привлечено 15 продавцов. Только за минувшие сутки изъято 480 единиц пиротехнических изделий на общую сумму около 6 тысяч рублей.

#Новости#Пиротехника#УМВД#Коля#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25