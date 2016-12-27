Полиция в Тюмени изымает у продавцов пиротехнику без документов

В случае отсутствия разрешения на реализацию хвойных или торговлю в неустановленном месте, решается вопрос о привлечении к административной ответственности. Если у продавца нет документов на реализуемые хвойные деревья, то он может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная вырубка лесных насаждений».