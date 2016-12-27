Полиция в Тюмени изымает у продавцов пиротехнику без документов

В случае отсутствия разрешения на реализацию хвойных или торговлю в неустановленном месте, решается вопрос о привлечении к административной ответственности. Если у продавца нет документов на реализуемые хвойные деревья, то он может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная вырубка лесных насаждений».
В рамках мероприятия «Пиротехника» в областном центре стражи правопорядка совместно с представителями МЧС выявляют несертифицированную, некачественную и контрафактную продукцию на торговых объектах. С владельцами магазинов проводятся профилактические беседы, им напоминают о соблюдении всех необходимых требований и соблюдении законодательства.
В общей сложности полицейские уже проверили 57 елочных базаров, на недобросовестных продавцов составлено 27 административных протоколов за торговлю новогодними соснами и елями без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Кроме того, проведены проверки 40 торговых точек, занимающихся реализацией пиротехнической продукции, к административной ответственности привлечено 15 продавцов. Только за минувшие сутки изъято 480 единиц пиротехнических изделий на общую сумму около 6 тысяч рублей.