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ОРВИ заболели более двадцати тысяч жителей Тюменской области

27 декабря 2016, 12:29
За прошедшую неделю в медицинские учреждения Тюменской области обратилось 22 136 заболевших ОРВИ. В поликлиники Тюмени обратилось более 17 тысяч человек.

За прошедшую неделю в медицинские учреждения Тюменской области обратилось 22 136 заболевших ОРВИ. В поликлиники Тюмени обратилось более 17 тысяч человек.

Медицинские работники напоминают, что если не удается избежать посещений мест массового пребывания людей, то необходимо использовать индивидуальные средства защиты — маски, которые можно приобрести в аптеке или сделать самостоятельно.

В первую очередь нужно позаботиться о детях, иммунитет которых слабее и больше подвержен действию вирусов. Не забывайте чаще мыть руки, не трогать лицо, проветривать помещения и стараться избегать контакта с заболевшими людьми.

«Если вы заболели, необходимо обязательно обратиться к врачу в поликлинику, либо вызвать его на дом, если сильно высокая температура. Все народные средства, они в большинстве случаев не повредят, но точно не окажут должной помощи. Специалист должен вас осмотреть, определить симптомы и назначить соответствующее лечение. Ни в коем случае не назначайте себе лекарства сами», говорит начальник отдела организации медицинской помощи департамента здравоохранения Тюменской области Лариса Коновалова.

#Новости#ОРВИ#Медицина#Коля#Общество
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