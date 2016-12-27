ОРВИ заболели более двадцати тысяч жителей Тюменской области

«Если вы заболели, необходимо обязательно обратиться к врачу в поликлинику, либо вызвать его на дом, если сильно высокая температура. Все народные средства, они в большинстве случаев не повредят, но точно не окажут должной помощи. Специалист должен вас осмотреть, определить симптомы и назначить соответствующее лечение. Ни в коем случае не назначайте себе лекарства сами», говорит начальник отдела организации медицинской помощи департамента здравоохранения Тюменской области Лариса Коновалова.