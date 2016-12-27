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На крыше тюменской высотки залили каток

27 декабря 2016, 10:08
В Тюмени появилась еще одна площадка для зимних развлечений. Организовали ее в очень необычном месте — на крыше.
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Тюмень

Адрес здания, на котором теперь есть оригинальный каток — Осипенко, 81 (Тюменский дом печати).

В будни можно покататься с 11:00 и до 00:00, в выходные с 11:00 и до 4:00.

Стоимость катания в будни днем — 100, вечером и в выходные — 150 рублей.

Отметим, что ограничений по времени нет, а это значит, что кататься на этом катке можно сколько угодно.

А вот пункта проката коньков здесь нет. Об этом нужно позаботиться заранее.

Напомним, что в областной столице работает более сотни катков, включая площадки у Дворца творчества и спорта «Пионер», Технопарка (Республики, 142), отеля «Vostok» (Республики, 159) и светящийся каток, расположенный рядом с рынком «Михайловским» (Федюнинского, 55).

#Новости#Спорт#Каток#Тюмень#Марина#Общество
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