Мошенник из колонии: тюменец обманывал жителей Кирова

Тюменец совершал преступления в период с декабря 2015 по март 2016 года, находясь в ФКУ «Исправительная колония № 11 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югры», где он отбывал наказание по предыдущему приговору.
«Установлено, что обвиняемый произвольно выбирал абонентские номера телефонной сети Кирова, вступал в разговоры с незнакомыми престарелыми людьми, вводил их в заблуждение относительно своей личности и намерений, сообщал заведомо ложную информацию о совершении их родственниками правонарушений. Он предлагал потерпевшим незамедлительно перевести деньги на счета электронных платежных систем либо телефонные номера, чтобы их близкий избежал ответственности», — сообщает пресс-служба прокуратуры Кировской области.
Хайрулин похитил средства девяти потерпевших на общую сумму более 500 тысяч рублей. При этом в каждом конкретном случае сумма оставляла от 50 до 100 тысяч рублей. В целом же обвиняемый пытался обмануть 26 жителей Кирова и похитить деньги в сумме более 4,4 млн рублей, однако 17 потерпевших вовремя отказались перечислять деньги злоумышленнику. Действия мужчины органами предварительного расследования были квалифицированы как покушение на мошенничество.