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Мошенник из колонии: тюменец обманывал жителей Кирова

27 декабря 2016, 13:29
В Кировской области будут судить 24-летнего жителя нашего региона, который, находясь в колонии, обманывал пожилых людей по схеме «ваш сын попал в беду». Марат Хайрулин обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
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Тюмень

Тюменец совершал преступления в период с декабря 2015 по март 2016 года, находясь в ФКУ «Исправительная колония № 11 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югры», где он отбывал наказание по предыдущему приговору.

«Установлено, что обвиняемый произвольно выбирал абонентские номера телефонной сети Кирова, вступал в разговоры с незнакомыми престарелыми людьми, вводил их в заблуждение относительно своей личности и намерений, сообщал заведомо ложную информацию о совершении их родственниками правонарушений. Он предлагал потерпевшим незамедлительно перевести деньги на счета электронных платежных систем либо телефонные номера, чтобы их близкий избежал ответственности», — сообщает пресс-служба прокуратуры Кировской области.

Хайрулин похитил средства девяти потерпевших на общую сумму более 500 тысяч рублей. При этом в каждом конкретном случае сумма оставляла от 50 до 100 тысяч рублей. В целом же обвиняемый пытался обмануть 26 жителей Кирова и похитить деньги в сумме более 4,4 млн рублей, однако 17 потерпевших вовремя отказались перечислять деньги злоумышленнику. Действия мужчины органами предварительного расследования были квалифицированы как покушение на мошенничество.

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