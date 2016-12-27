Мошенник из колонии: тюменец обманывал жителей Кирова

Хайрулин похитил средства девяти потерпевших на общую сумму более 500 тысяч рублей. При этом в каждом конкретном случае сумма оставляла от 50 до 100 тысяч рублей. В целом же обвиняемый пытался обмануть 26 жителей Кирова и похитить деньги в сумме более 4,4 млн рублей, однако 17 потерпевших вовремя отказались перечислять деньги злоумышленнику. Действия мужчины органами предварительного расследования были квалифицированы как покушение на мошенничество.