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Где в Новый год запускать фейерверки? Список площадок

27 декабря 2016, 11:09
В Тюмени определились с площадками, где в Новый год можно будет запускать фейерверки. В этом году их в городе 44.
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Тюмень

Как сообщалось ранее, главная праздничная площадка для встречи 2017 года в Тюмени — Цветной бульвар. Туда можно прийти со своими фейерверками и петардами. Еще одна из центральных площадок — территория возле тюменского технопарка, там тоже можно запускать салюты. Дежурить сотрудники МЧС будут также у всех домов культуры и во многих скверах города — там также будут организованы площадки для запуска фейерверков. Впервые праздничные гуляния пройдут в сквере Серебряные ключи, который откроется буквально сегодня.

Полный список площадок для запуска фейерверков можно скачать здесь

Сотрудники МЧС и представители городского департамента безопасности жизнедеятельности рекомендуют поджигать пиротехнику именно на специальных площадках, а не у себя во дворе. Помните, что запуск пиротехники должен производиться в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации.

Как сообщалось ранее, радиус опасной зоны при применении пиротехнических изделий бытового назначения первого класса (хлопушки, бенгальские огни, настольные фонтаны) составляет полметра, второго класса (фонтаны, петарды, наземные фейерверки) — пять метров, третьего класса (салюты, ракеты, фестивальные шары) — тридцать метров. Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

#Новости#Тюмень#Новый год-2017#Таня#Общество
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