Где в Новый год запускать фейерверки? Список площадок

Как сообщалось ранее, главная праздничная площадка для встречи 2017 года в Тюмени — Цветной бульвар. Туда можно прийти со своими фейерверками и петардами. Еще одна из центральных площадок — территория возле тюменского технопарка, там тоже можно запускать салюты. Дежурить сотрудники МЧС будут также у всех домов культуры и во многих скверах города — там также будут организованы площадки для запуска фейерверков. Впервые праздничные гуляния пройдут в сквере Серебряные ключи, который откроется буквально сегодня.