Джефф Монсон: Пытаюсь объяснить американцам, на что похожа жизнь в России

— В этот раз я планирую пробыть в Тюмени три дня. В прошлый раз мне удалось провести здесь лишь один день — я приезжал с мастер-классом. Тогда я, к сожалению, увидел немного. Когда меня повезли показывать город, на улице было уже темно. Но я увидел определенные места, достопримечательности и они мне понравились. Также пришлась по душе гостиница, в которой меня разместили, и русская баня. У меня пока нет точного плана мест, которые я хочу посетить в областной столице.