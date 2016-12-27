Джефф Монсон: Пытаюсь объяснить американцам, на что похожа жизнь в России

Тюменцы смогут увидеть двукратного чемпиона мира по грэпплингу и чемпиона мира по бразильскому джиу-джитсу Джеффа Монсона уже в конце этой недели. 31 декабря у него назначен бой с местным спортсменом Владимиром Рудницким. Мероприятие стартует в 15.00 в КТЗ «Золотые ворота Сибири».
Джефф Монсон часто бывает в РФ. В его Instagram появляется все больше фотографий, сделанных во время пребывания в России. На одних он запечатлен на встрече со спортсменами, на других поддерживает детей в больницах.
Вы второй раз посетите Тюмень. Какие впечатления остались от первого визита?
— В этот раз я планирую пробыть в Тюмени три дня. В прошлый раз мне удалось провести здесь лишь один день — я приезжал с мастер-классом. Тогда я, к сожалению, увидел немного. Когда меня повезли показывать город, на улице было уже темно. Но я увидел определенные места, достопримечательности и они мне понравились. Также пришлась по душе гостиница, в которой меня разместили, и русская баня. У меня пока нет точного плана мест, которые я хочу посетить в областной столице.
Вы уже знакомы со своим соперником Владимиром Рудницким или что-либо о нем слышали? Чего ждете от предстоящего боя?
— Я читал об этом спортсмене. У него много титулов и достижений. Как я понял, он очень хорош в реслинге и джиу-джитсу. Разумеется, я ожидаю, что стану победителем. Но стоит взять во внимание, что мой соперник молод и у него много энергии. Сейчас я усиленно тренируюсь. Я уверен, что зрителям очень понравится этот бой.
Интересуетесь ли политическими событиями, происходящими в России?
— Да, конечно.
Как относитесь к коммунистическому прошлому России? На вашем теле есть несколько тематических татуировок… Скоро страна будет праздновать 100-летие Великой октябрьской революции. Как вы расцениваете это событие?
— Это будет большой праздник. Я собираюсь принять в нем участие. Стоит напомнить, что это была первая мировая социалистическая революция. Это очень важно. Коммунистическая партия РФ, увы, уже не такая, какой она была раньше. Я считаю, что ей необходимо вернутся к своим корням. Недостаточно говорить об истории, личностях Ленина и Маркса, важно делать реальные вещи. Например, оказывать помощь пенсионерам, налаживать жизнь в маленьких городах.
Я знаю, что вы психолог. Помогают ли вам эти знания в поединках?
— Нет. К психологии прибегают при оказании помощи семьям, детям. Но она бесполезна в боях. В схватке с соперником я хочу выделить два важных момента. Это уверенность и способность расслабиться, чтобы чувствовать себя спокойно, уравновешенно перед боем.
Что посоветуете молодым бойцам, которые хотят добиться больших успехов в спорте?
— Многие начинают тренироваться в молодом возрасте, однако продолжают заниматься единицы. Люди сдаются, когда проигрывают. Важно, никогда не сдаваться, если случаются поражения, и продолжать упорно тренироваться. Я сам часто проигрывал, но это лишь давало мне стимул, чтобы прикладывать больше усилий. Нельзя опускать руки.
Джефф, вы принимали участие в российских телепроектах и шоу. Например, «Танцы со звездами». Есть ли у вас планы вновь выступить в подобном проекте? Есть надежда, что российские зрители увидят вас на экранах телевизоров в каких-либо шоу?
— В настоящее время я веду переговоры с представителями нескольких телешоу. Назвать конкретные названия передач не могу. Сейчас проговаривается, в каком качестве я буду выступать — как гость или участник.
Вы помните тот момент, когда решили стать гражданином России?
— Это был особый процесс. Я несколько раз участвовал в боях в России, видел разные города. В конце концов, я почувствовал, что у меня русская душа, и я полностью принадлежу России.
Как вы относитесь к тому, что многие знаменитости, например, актер Жерар Депардье, боксер Рой Джонс и Стивен Сигал, получают российское гражданство?
— Я не воспринимаю Депардье серьезно. Считаю, что ему дорого обходятся налоги во Франции. По этой причине он решил получить гражданство РФ. Рою Джонсу, возможно, тоже очень нравится Россия, он ведет здесь бизнес. Я же очень люблю Россию, чувствую себя частью этой страны. Я решил стать гражданином России не ради бизнеса или роста популярности.
Как обстоят дела с русским языком? Изучаете его? Сколько слов знаете?
— Я знаю самые основные слова, которые необходимы для повседневного общения. Когда при мне говорят по-русски, я частично понимаю речь. Но пока что я еще не способен изъясняться на этом языке сам.
Как часто бываете в России?
— Я бываю в России каждый месяц. Провожу здесь минимум 10 дней.
Назовите наиболее полюбившееся место, город, в который вы бы хотели вернуться.
— Все города России, в которых я был, оказались интересными и понравились мне. Полюбились Санкт-Петербург, Волгоград с их историческими местами и памятниками. А сибирские города, которые я посетил, напоминают мне мой родной город. Всегда я замечаю в них что-то новое для себя, а порой что-то знакомое.
Что вы рассказывайте о России своим знакомым и товарищам в США? Наверняка они интересуются у вас, каково там.
— Я использую каждую возможность, чтобы объяснить, на что похожа жизнь в России. Когда я впервые побывал в вашей стране, заметил много такого, чего не ожидал. Поразили доброта людей, уважение спортсменов. Я всегда привожу с собой в США из России самые лучшие воспоминания.
Раньше вы тоже верили в то, что по улицам сибирских городов свободно ходят медведи, и здесь царит дикий холод?
— Это типичные стереотипы. Многие говорят, что в России кругом ходят медведи, люди неприветливы и много пьют. Но, когда я приехал, то увидел, что люди очень доброжелательны и всегда готовы прийти на помощь. Стереотип про неприветливость русских — это первое, что рухнуло.
Каким вы видите свое будущее через пять лет?
— Я хочу открыть несколько школ для изучения боевых единоборств в России. Планируются, что дети будут заниматься в них бесплатно. Так, у юных спортсменов, родители которых не могут оплачивать такие занятия, получат возможность заниматься в моих школах.
За организацию в проведении интервью благодарим «Союз экстремальных видов спорта» и переводчика Михаила Бородкина.