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Самый спортивный регион — Татарстан. Тюменская область на 19 месте

26 декабря 2016, 17:34
Издание «Советский спорт» составило рейтинг самых спортивных регионов. Лидером стал Татарстан — именно там больше спортивных сооружений, чем в других субъектах РФ. Тюменская область занимает 19-ю строчку рейтинга.

При составлении рейтинга «Советский спорт» учитывал число спортивных объектов в регионе и их состояние, число проведенных турниров регионального, федерального и международного уровня, общее число команд, которые выступают в соревнованиях всех уровней. Также оценивалась доля жителей региона, активно занимающихся спортом, показатели по сдаче норм ГТО и т.д.

Лидером рейтинга «Советского спорта» стал Татарстан. Этот регион опередил даже Ленинградскую и Московскую области. В пятерку самых спортивных регионов попали также Башкортостан и Чечня. Тюменская область расположилась в первой половине рейтинга — на 19-м месте. Регионы «тюменской матрешки» — Югра и Ямал — на 31 и 66 местах соответственно. Самыми не спортивными регионами издание назвало Магаданскую область, Республику Туву и Хакасию.

#Новости#Рейтинги#Спорт#Тюменская область#Таня#Общество
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