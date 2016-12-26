Самый спортивный регион — Татарстан. Тюменская область на 19 месте

Лидером рейтинга «Советского спорта» стал Татарстан. Этот регион опередил даже Ленинградскую и Московскую области. В пятерку самых спортивных регионов попали также Башкортостан и Чечня. Тюменская область расположилась в первой половине рейтинга — на 19-м месте. Регионы «тюменской матрешки» — Югра и Ямал — на 31 и 66 местах соответственно. Самыми не спортивными регионами издание назвало Магаданскую область, Республику Туву и Хакасию.