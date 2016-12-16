Тюменцы просят на Новый год здоровье и абонементы в сауну

Кроме этого корреспондент интернет-портала Nashgorod.ru спросил тюменцев, как они предпочитают покупать подарки — через интернет или в супермаркетах. Выяснилось, что большинство (порядка 70%) получает удовольствие от похода по магазинам. Ну а остальным 30% некогда долго выбирать новогодние сюрпризы и толпиться у кассы. Они делают заказы на различных сайтах.