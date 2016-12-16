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Тюменцы просят на Новый год здоровье и абонементы в сауну

16 декабря 2016, 14:59
Согласно российским исследованиям, в этом году самым желанным подарком люди считают деньги. На втором месте — путешествия, и на третьем — смартфоны. Редакция интернет-портала Nashgorod.ru опросила тюменцев и сделала свои выводы относительно их новогодних пожеланий.
Сюжет
Тюмень

Возраст опрошенных — от 25 до 60 лет. Стоит отметить, что желания представителей большинства возрастных групп очень часто пересекались.

Итак, те, кому до 30 лет, в большинстве своем попросили бы у деда Мороза различные абонементы: в сауну, баню, на турбазу и тд.

«Из-за большой загруженности на работе выбираться куда-то за город получается редко, а новых впечатлений хочется. Поэтому я бы попросила на Новый год какой-нибудь хороший сертификат… На турбазу, например», — рассуждает тюменка Елена.

А вот так ответила 28-летняя Марина:

«Я бы хотела какой-нибудь романтический подарок. Например, полет на воздушном шаре, поездку за город или чайную церемонию».

Те, кому за 30, пожелали в этом году более практичные вещи. Так, многие опрошенные предпочли, чтобы им подарили какую-либо вещь, книгу, парфюм или бижутерию.

«Я бы хотела, чтоб подарок был нужным долгое время, он должен быть практичным. Я бы попросила на Новый год хорошую парфюмерию, поскольку сама позволить себе этого не могу», — говорит тюменка Ольга.

«Я твердо решил, что в 2017 году сяду на велосипед. Думаю, подарок в виде этого транспортного средства был бы как нельзя кстати», — отмечает Павел.

И лишь один человек в возрастной категории «30 плюс» попросил у бы у Деда Мороза деньги.

«Это подарок, который нужен всегда. На мой взгляд, нет ценнее подарка, чем, пусть даже небольшая, сумма денег», — высказывает мнение 32-летняя Анна.

Кроме этого, несколько участников опроса заказали бы на Новый год весьма философские подарки — Любовь и Здоровье.

У старшей возрастной категории ответы мало чем отличались от предыдущих респондентов. Так, одним не хватает парфюмерии, другим бытовой техники. Один из самых популярных ответов — сотовый телефон.

Кроме этого корреспондент интернет-портала Nashgorod.ru спросил тюменцев, как они предпочитают покупать подарки — через интернет или в супермаркетах. Выяснилось, что большинство (порядка 70%) получает удовольствие от похода по магазинам. Ну а остальным 30% некогда долго выбирать новогодние сюрпризы и толпиться у кассы. Они делают заказы на различных сайтах.

#Новости#Новый год-2017#Тюмень#Сюжеты нашего города#Аналитические материалы#Марина#Общество
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