Тюменцы просят на Новый год здоровье и абонементы в сауну

Возраст опрошенных — от 25 до 60 лет. Стоит отметить, что желания представителей большинства возрастных групп очень часто пересекались.
Итак, те, кому до 30 лет, в большинстве своем попросили бы у деда Мороза различные абонементы: в сауну, баню, на турбазу и тд.
«Из-за большой загруженности на работе выбираться куда-то за город получается редко, а новых впечатлений хочется. Поэтому я бы попросила на Новый год какой-нибудь хороший сертификат… На турбазу, например», — рассуждает тюменка Елена.
А вот так ответила 28-летняя Марина:
«Я бы хотела какой-нибудь романтический подарок. Например, полет на воздушном шаре, поездку за город или чайную церемонию».
Те, кому за 30, пожелали в этом году более практичные вещи. Так, многие опрошенные предпочли, чтобы им подарили какую-либо вещь, книгу, парфюм или бижутерию.
«Я бы хотела, чтоб подарок был нужным долгое время, он должен быть практичным. Я бы попросила на Новый год хорошую парфюмерию, поскольку сама позволить себе этого не могу», — говорит тюменка Ольга.
«Я твердо решил, что в 2017 году сяду на велосипед. Думаю, подарок в виде этого транспортного средства был бы как нельзя кстати», — отмечает Павел.
И лишь один человек в возрастной категории «30 плюс» попросил у бы у Деда Мороза деньги.
«Это подарок, который нужен всегда. На мой взгляд, нет ценнее подарка, чем, пусть даже небольшая, сумма денег», — высказывает мнение 32-летняя Анна.
Кроме этого, несколько участников опроса заказали бы на Новый год весьма философские подарки — Любовь и Здоровье.
У старшей возрастной категории ответы мало чем отличались от предыдущих респондентов. Так, одним не хватает парфюмерии, другим бытовой техники. Один из самых популярных ответов — сотовый телефон.
Кроме этого корреспондент интернет-портала Nashgorod.ru спросил тюменцев, как они предпочитают покупать подарки — через интернет или в супермаркетах. Выяснилось, что большинство (порядка 70%) получает удовольствие от похода по магазинам. Ну а остальным 30% некогда долго выбирать новогодние сюрпризы и толпиться у кассы. Они делают заказы на различных сайтах.