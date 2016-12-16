Остаться в тени не вышло: скромного героя могут наградить за спасение мальчика

Несмотря на вечернее время, на льду были и детишки с санками, и прогуливающиеся бабушки с внуками, и местные собаководы. По словам специалистов ГИМС, охватить силами экстренных служб все реки и озера города и области, конечно же, нереально. Поэтому грамотные и быстрые действия Григория Вадика при спасении человека, по их мнению, — не только помощь в деле профилактики несчастных случаев на воде, но и пример для других.