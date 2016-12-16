Остаться в тени не вышло: скромного героя могут наградить за спасение мальчика

Интернет-портал NashGorod.ru сообщал о мужчине, который вытащил из ледяной воды 10-летнего мальчика. Тюменец не хотел афишировать своих имени и фамилии, однако многие горожане в комментариях на форуме и в соцсетях высказались за то, что смельчака нужно знать в лицо. Так же посчитали и в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. На сайте ведомства появилась заметка о скромном герое.
Найти Григория Алексеевича Вадика оказалось непростой задачей, уговорить его рассказать о происшествии — еще более сложной. Но вопрос безопасности жителей домов, стоящих по соседству с озерами на Лесобазе, стал общим и для тюменца, и для инспекторов ГИМС, которые приехали на место ЧП, поэтому разговор все же состоялся.
«В шестом часу вечера возвращался из магазина, куда ходил за хлебом. Подбегает мальчишка — испуганный, толком объяснить ничего не может, трясет его. Понял: случилось что-то в районе горки, которую залили на озерце. Выбежал на лед, ничего не было видно. Когда присмотрелся, увидел, как что-то мелькнуло в темноте возле противоположного берега. В полынье в нескольких метрах от камышей тонул мальчишка. Он пытался руками как-то еще ухватиться за край льда», — рассказывает Григорий Алексеевич.
Мужчина бросился в воду, вытащил мальчика из ледяной западни. Живет тюменец в доме по соседству с водоемом, поэтому буквально принес пострадавшего к себе в квартиру, напоил горячим чаем, дал сухую одежду и вызвал медиков. Специалисты скорой помощи, прибыв по звонку, оказали мальчику необходимую помощь — состояние ребенка в тот момент вызывало опасение, поэтому было решено доставить его в ОКБ № 1.
«Я конечно понимал, что все страшное уже позади, — продолжает рассказ Григорий Алексеевич. — Главное, мальчик был жив. Узнавал о здоровье, когда встречался с родителями Ильи. С ним все хорошо, он дома».
Мужчина показывает с балкона своей квартиры то место, где пришлось нырять в декабрьскую воду. На сверкающем белизной снежном одеяле даже за несколько сотен метров видна черная заплата. Григорий Алексеевич говорит, что здесь излюбленное место отдыха жителей ближайших кварталов. Зимой — это лыжи, санки, прогулки с детьми, катание с горок. Обычно людей много. Вот и вечером в среду были прохожие, которые видели происходящее, но не пришли на помощь ребенку.
«На берегу, недалеко от провала, стоял мужчина. Видно, что всматривался, словно замешкался и нерешительно ушел с того места, — вспоминает моменты того вечера Вадик. — Конечно, мне непонятно, как можно так поступить. Опять же, просто везение, что приятель Ильи вовремя решил искать помощь, а не бросился в воду спасать друга — это могло закончиться трагедией».
Григорий Алексеевич категорически просит не афишировать его поступок, отмечая, что точно так же поступил бы при любой аналогичной ситуации. Как и все настоящие герои, он необычайно скромен и не считает, что поступил как-то экстраординарно. Скорее, наоборот: не прийти на помощь, по его мнению, — это отхождение от человеческих правил…
В разговоре с инспекторами ГИМС тюменец попросил обеспечить безопасность на том месте, где провалился под лед школьник. Сотрудники МЧС, отходя от привычного алгоритма (здесь следовало бы предписание в администрацию района или муниципального образования, установка аншлагов и запрещающих знаков представителями этих структур) разместили на льду ограждение с лентой и провели масштабное профилактическое мероприятие с любителями зимнего отдыха.
Несмотря на вечернее время, на льду были и детишки с санками, и прогуливающиеся бабушки с внуками, и местные собаководы. По словам специалистов ГИМС, охватить силами экстренных служб все реки и озера города и области, конечно же, нереально. Поэтому грамотные и быстрые действия Григория Вадика при спасении человека, по их мнению, — не только помощь в деле профилактики несчастных случаев на воде, но и пример для других.
Поступок отважного тюменца не остался без внимания сотрудников главного управления МЧС России по Тюменской области. В настоящее время решается вопрос о поощрении Григория Алексеевича Вадика за проявленные смелость и самоотверженность.
Александр Зубарев, пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области
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