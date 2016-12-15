Согревайтесь вкусно: ТОП-5 зимних коктейлей и напитков

Редакция портала NashGorod.ru составил для тюменцев ТОП-5 необычных зимних коктейлей. Они помогут согреться в зимнюю стужу и окунуться в праздничную атмосферу Нового года. Все ингредиенты для сладкой радости можно приобрести в магазинах города. Большинство коктейлей не содержит алкоголя, поэтому можно угостить ими детей, а также приготовить для коллег в разгар рабочего дня.
Горячий банановый коктейль
Рецепт достаточно прост, а удовольствие от напитка получите огромное.
На четыре порции нам понадобиться:
— Молоко 2,5 % — 900 мл (45 рублей за один пакет);
— Бананы — три штуки (около 28 рублей при стоимости 56 рублей за килограмм);
— Шоколад черный (70%) — 50 граммов (примерная стоимость — 45 рублей за полплитки);
— Корица молотая — 1 щепотка (упаковка корицы — 20 рублей).
Итого: 138 рублей за четыре порции напитка. За одну порцию цена составляет 34,5 рубля.
Способ приготовления:
1) Бананы измельчить в блендере. Залить молоком. Наломать горький шоколад и добавить к полученной смеси.
2) Заготовку коктейля поставить на средний огонь и, периодически помешивая, довести до кипения. Когда шоколад полностью растворится, хорошенько перемешать и убрать с плиты.
3) Далее банановый коктейль взбить в кухонном комбайне до образования пены. Готовый напиток перелить в подготовленные стаканы, посыпать молотой корицей и подать к столу непременно горячим.
Клубнично-кофейный коктейль
Необычное сочетание всеми любимой ягоды и бодрящего кофе подарит прекрасное настроение и согреет даже в самый морозный день.
Ингредиенты:
— Темный шоколад, 100 граммов (одна плитка горького шоколада — 96 рублей);
— Клубника, 400 граммов (упаковка замороженной ягоды — 75 рублей);
— Сахарная пудра, 4 ч.л.(упаковка — 15 рублей);
— Молоко, 400 мл (22,5 рублей за полпакета);
— Кофе свежесваренный, 4 чашки; (100 граммов молотого кофе — около 96 рублей);
— 2 чайные ложки ванили и корицы (упаковка корицы — 20 рублей, ванили — 15 рублей).
Итого: 268 рублей, за каждую порцию напитка — по 67,2 рублей
Способ приготовления:
1) Растопите темный шоколад на водяной бане и разлейте по бокалам. Клубнику с сахарной пудрой измельчите в блендере до состояния пюре и выложите в бокал вторым слоем.
2) Вспеньте молоко (если у вас нет полуавтоматической кофемашины со взбивателем пены — не беда. Его вполне сможет заменить френч — пресс. Для этого теплое молоко вылейте во френч-пресс и поршнем быстро взбивайте молоко, опуская его до дна и снова поднимая. Делайте так до тех пор, пока объем молока не увеличится примерно в полтора раза).
3) Сварите кофе, добавьте щепотку ванили и корицы. Далее аккуратно влейте кофе в бокалы. Украсьте тонко нарезанной клубникой. Приятного кофепития!
Черничный грог
Не пугайтесь названия. Не так уж и сложно приготовить этот вкусный напиток. Помимо ингредиентов нужно просто добавить желание и хорошее настроение. В меру крепкий, с легкой кислинкой черники, бодрящий грог прекрасно скрасит выходной день. Итак, приступим:
Ингредиенты на две порции:
— Черничный сироп — 50 мл (можно заменить ягодами черники, 200 граммов — 65 рублей);
— Черный чай — 1 ч.л (около 16 рублей за 4 пакетика);
— Мед — 100 грамм (баночка 250 грамм — 120 рублей);
— Бадьян — 1 шт (10 грамм — 25 рублей);
— Палочка корицы — 4 шт (упаковка корицы — 69 рублей);
— Ром или коньяк — 50 мл (50 мл за 130 рублей);
— Лимон — 2 дольки (Цена за один небольшой лимон составит 10,5 рублей);
— Мускатный орех — щепотка (упаковка 10 грамм — 20 рублей).
Итого: 360 рублей, 90 рублей за порцию.
Способ приготовления:
1) В небольшой посуде заливаем кипятком чай. Настаиваем минут 10–15.
2) В другую кастрюлю добавляем черничный сироп, коньяк или ром и пряности.
3) В эту же кастрюлю процеживаем чай, добавляем дольки лимона.
4) Ставим на огонь и нагреваем, но не кипятим. Снимаем с огня, накрываем крышкой, даем настояться минут пять.
5) Добавляем мед по вкусу, процеживаем и переливаем черничный грог в красивую кружку, украшаем долькой лимона.
Апельсиновый чай со специями
Ингредиенты:
— Чай черный — 4 пакетика или 1 ч. л (4 пакетика — 16 рублей);
— Апельсины — 2 шт (примерно 23 рубля);
— Корица — 4 палочки (упаковка корицы — 69 рублей);
— Имбирь — 2 ч.л (упаковка молотого — 49 рублей);
— Гвоздика — 4 шт (упаковка 15 грамм — 20 рублей).
Итого: 274 рубля за полный пакет перечисленных продуктов, 90 рублей за все четыре порции, цена за одну порцию — 22,2 рубля
Способ приготовления:
1)Положить чайный пакетик в чашку и залить кипятком. Дать чаю остыть градусов до 60. Выжать в чай сок из апельсина. Добавить протертую цедру по вкусу. Дать настояться две минуты.
2)Положить в чай корицу, гвоздику, имбирь и другие специи, по желанию. Перемешать и оставить настояться в течение 5 минут.
3) Процедить чай через марлю или мелкое сито. Добавить мед по вкусу и можно наслаждаться витаминным напитком!
По желанию можно добавить анис и мед. Кстати, точно так же можно приготовить и мандариновый чай.
Облепихово-имбирый микс
Ингредиенты:
— Облепиха — 150 грамм (примерно120 рублей за 150 граммов или бесплатно с дачного участка);
— Зеленый чай — 4 пакетика (10 рублей за 4 пакетика чая);
— Лимон — 4 ломтика (цена за два лимона составит 21 рубль);
— Имбирь — 4 ч.л (молотый в пачке -23 рубля).
Итого: 174 рубля, цена за одну порцию — 43,5 рубля.
Способ приготовления:
1) Ягоды облепихи хорошо промойте. Выложите их в чашку и раздавите толкушкой.
2)К облепихе добавьте дольку лимона, зеленый чай. Туда же отправьте кусочек свежего имбиря. Если нет можно заменить щепоткой сухого. Но свежий лучше подойдет для вкуса.
3) Залейте получившуюся смесь водой температурой около 65 градусов (это нужно для того чтобы витамины сохранились). Накройте емкость крышкой и настаивайте семь минут. Добавьте мед по вкусу. Чай готов!
Пейте горячие напитки и не мерзните!
Ирина Пузырева
Фото: kyxnyadlyavas.ru, sweetcool.ru, about-yoga.ru, apetitus.ru.
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЕМ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ