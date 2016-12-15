Согревайтесь вкусно: ТОП-5 зимних коктейлей и напитков

2) Вспеньте молоко (если у вас нет полуавтоматической кофемашины со взбивателем пены — не беда. Его вполне сможет заменить френч — пресс. Для этого теплое молоко вылейте во френч-пресс и поршнем быстро взбивайте молоко, опуская его до дна и снова поднимая. Делайте так до тех пор, пока объем молока не увеличится примерно в полтора раза).