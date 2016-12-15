Новый год в новой квартире: что предлагают застройщики в преддверии праздников?

Только до 31 декабря клиенты «ТИС» могут купить квартиру в ЖК «Акварель» и «Кристалл» на особых условиях оплаты. Первый вариант — погашать стоимость в течение 3 лет равными ежемесячными платежами, первый взнос — всего 10%. Другой вариант — внести сразу 30%, а оставшуюся сумму выплачивать поквартально на протяжении 4 лет. Все рассрочки — беспроцентные, предоставляются ООО «Акварель» и ООО «Кристалл».