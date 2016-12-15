Новый год в новой квартире: что предлагают застройщики в преддверии праздников?

Предложение «Горячий декабрь» ГК «ТИС»: беспроцентная рассрочка на 4 года!
Только до 31 декабря клиенты «ТИС» могут купить квартиру в ЖК «Акварель» и «Кристалл» на особых условиях оплаты. Первый вариант — погашать стоимость в течение 3 лет равными ежемесячными платежами, первый взнос — всего 10%. Другой вариант — внести сразу 30%, а оставшуюся сумму выплачивать поквартально на протяжении 4 лет. Все рассрочки — беспроцентные, предоставляются ООО «Акварель» и ООО «Кристалл».
ЖК «Акварель» и ЖК «Кристалл» относятся к классу «комфорт», выполнены по технологии монолитного железобетонно-каркасного домостроения с облицовкой стен кирпичом. Стоимость «квадрата» в «Кристалле» варьируется от 52 до 59 тыс. рублей, в ЖК «Акварель» — от 53 до 62 тыс. рублей. Два из семи 20-этажных домов этого комплекса уже сданы, идет выдача ключей.
При покупке квартиры в микрорайоне «Европейский» — ремонт в подарок!*
Можно ли вселиться в новый дом без хлопот о ремонте? Можно. При покупке квартиры-студии в последнем доме микрорайона «Европейский» Брусника дарит ремонт. А вам, после получения ключей, остается самое приятное — добавить красок и выбрать мебель.
Какой будет ваша квартира с ремонтом?
В комнатах, кухне, коридоре и теплой лоджии — белые флизелиновые обои, которые можно перекрасить в нужный цвет. Натяжной потолок, светлый ламинат с текстурой дерева, плинтус с желобом для проводки.
В ванной комнате — белая дверь, пол — светло-серая матовая плитка, на стенах — влагостойкая белая краска и плитка. Установлена раковина с тумбой, унитаз, акриловая ванна с экраном.
В «Европейском» открыты продажи в последнем из 26-ти жилых домов. Подробная информация по тел. +7 (3452) 50-02-63.
*Застройщик ООО «Брусника. Тюмень», подробности акции и проектные декларации на сайте компании Брусника. Предложение действует до 31.12.2016.
Квартиры в ЖК «Нефтяник» — по новогодним ценам!
Застройщик ООО «ПСК «Дом» предлагает новогодние цены на комфортабельные квартиры с черновой отделкой в готовом доме ЖК «Нефтяник»*:
1-комнатные, 38 кв. м — 1 600 000 рублей, 2-комнатные, 63 кв. м — 2 290 000 рублей, 3-комнатные, 84,5 кв. м — 2 830 000 руб.
Жилой комплекс «Нефтяник» представляет собой закрытый комплекс из трех многосекционных 9-этажных жилых домов в кирпичном исполнении, вдали от шумного центра города, в районе улиц Магистральная-Избышева-Пирогова. Рядом — остановки общественного транспорта, детский сад, продуктовые магазины, а также выезд на объездную дорогу и выезд из города по направлению к Верхнему бору, что приятно для любителей рыбалки и лесных прогулок.
Телефон отдела продаж 8(3452) 55-55-51.
*Цены действительны до 31.12.2016.
С 5 ноября по 31 декабря 2016 года действует акция «Новогодние хиты» от ЗАО «Жилье-2000»
К Новому году принято дарить подарки, и мы решили не нарушать традиции, наш подарок — скидка от 50 тыс. до 300 тыс. руб. при покупке квартиры в ЖК «Парковый» и «Первый Плехановский».
Например, в ЖК Первый Плехановский ГП-1.1 ( блок-секция 18):
1-комн. квартира 49,45 кв.м цена
2280000 р. цена по акции 2 150 000 р. ваша выгода 130 тыс. руб.
2-комн. квартира 70,47 кв.м цена
3000000 р. цена по акции 2 800 000 р. ваша выгода 200 тыс. руб.
3-комн. квартира 74,95 кв.м цена
3200000 р. цена по акции 2 900 000 р. ваша выгода 300 тыс. руб.
В ЖК «Парковый» (блок-секция 1.9):
2-комн. квартира, 57,62 кв.м (3 эт.) —
2 875 000 руб. цена по акции 2 800 000 руб. ваша выгода 75 тыс. руб.
1-комн. квартира, 36,03 кв.м (1 эт.) —
1 900 000 руб цена по акции 1 850 000 руб. ваша выгода 50 тыс. руб.
1-комн. квартира 36,03 кв.м (2 эт.) —
1 900 000 руб. цена по акции 1 850 000 руб. ваша выгода 50 тыс. руб.
3-комн. квартира 77,4 кв.м (1 эт.) —
3 520 000 руб. цена по акции 3 470 000 руб. ваша выгода 50 тыс. руб.
Звони и уточняй скидку на свою квартиру по тел. 38-38-22.
Дополнительные скидки на акционные квартиры не действуют.
* на данные квартиры специальные цены действуют при условии полной оплаты, в том числе при ипотечном кредитовании.
Новогодняя распродажа в ЖК «Дружба»! Готовые двушки в кирпичном доме!
Группа компаний «Вира» в канун Нового года проводит распродажу просторных двухкомнатных квартир в микрорайоне «Дружба». Нашим покупателям мы дарим скидки до 150 тыс. рублей!
Дом по ул. Дружбы, 73 уже сдан, так что, купив квартиру, вы можете незамедлительно сделать ремонт и переезжать!
Все двухкомнатные квартиры имеют шикарный вид из окон на реку Тура, будущий Аквапарк. На просторной кухне в 16 кв.м. разместится не только обеденная зона, но и полноценная гостиная.
А ещё при покупке такой квартиры вы можете оформить место в теплом подземном паркинге всего за 250 тыс. рублей.
Сделайте себе незабываемый подарок на Новый год! Микрорайон «Дружба» — квартиры с видом на будущее!
Покупатели однушек в ЖК «Приозерье» могут сэкономить 260 тыс. рублей
Только до Нового года на однокомнатные квартиры свободной планировки в ЖК «Приозерье» действует специальная цена с выгодой 260 000 рублей.
Жилой комплекс «Приозерье» расположен на берегу озера Оброчное в микрорайоне Тура. Отличительная черта микрорайона — это комфорт городской жизни в окружении природы. Дом находится вдали от городской суеты, что позволит отдыхать с семьей на природе не отходя далеко от дома и не выезжая в парки отдыха.
Самая надежная покупка квартиры от застройщика — это покупка в готовом доме! Особенностью квартир в ЖК «Приозерье» являются просторные и удобные планировки от 42 квадратных метров и высокие потолки 2,75 м.
Тел. отдела продаж 8(3452) 90-80-95.
Суперцены на двухкомнатные квартиры! Выгода до 650 тысяч рублей!
Только до 31.12.2016 года застройщик ООО «Тюменгазстрой» предлагает ограниченное количество 2-комнатных квартир, площадью 68 кв.м., по цене 2 732 400 рублей (цена без скидки 3 382 165 рублей) в жилом доме ГП-356. Это кирпичный 9-этажный дом по адресу: ул. Широтная, 215.
Будущие жильцы смогут по достоинству оценить все преимущества местоположения дома:
— во дворе современный садик «Шустренок», в 5 минутах школа № 72 и поликлиника № 12
— новый сквер «Серебряные ключи» с фонтаном, прудом, детскими и спортивными площадками;
— напротив дома остановка с 15 маршрутами в любой конец города;
— в шаговой доступности ТЦ «Окей», ТЦ «Мебельград», рядом ведется строительство ТЦ «Патриот»;
— зимой и летом можно отлично отдохнуть на базе отдыха «Пруд Лесной», которая находится в 10 минутах езды.
Более подробную информацию вы можете узнать в офисе продаж застройщика ООО «Тюменгазстрой»: 8 (3452) 209–333. Проектные декларации на сайте tgs.72.ru.
Новогоднее предложение от ООО «ГК «ТюменьСтройСервис»
ООО «ГК «ТюменьСтройСервис» представлены к продаже квартиры в разных районах города:
На сегодняшний день реализуется район поселка Тарманы, ул. Маршака, 5. Дом, застройщиком которого являлось ООО «СМУ Тюменьстройсервис», введен в эксплуатацию.
Также представлен жилой дом по ул. Бабарынка, 20а, корп. 3 — Застройщик ООО «Тюменьдевелопмент». Жилой дом находится с малой удаленностью от центра города, территория огорожена. Удобная транспортная развязка.
Открыты продажи в новом жилом комплексе «Дуэт» в районе Войновка, улица Станционная. Представлены 1,2-комнатные квартиры, квартиры-студии в кирпичном исполнении.
Текущая стоимость квартир:
Ул. Бабарынка, 20а, корп. 3
2 — комн. — 65 кв.м. — 2 390 тыс. рублей
3 — комн. — 86 кв.м. — 2 920 тыс. рублей
Ул. Маршака, 5
1 — комн. — 40 кв.м. — 1 800 тыс. рублей
2 — комн. — 57 кв.м. — 2 500 тыс. рублей
Ул. Станционная, 26Б, корп. 2
1 — комн. — 24 — 42 кв.м. — 1 380 тыс. — 1 750 тыс. рублей.
2 — комн. — 50 — 58 кв.м. — 2 130 тыс. — 2 400 тыс. рублей.
По информации о скидках и рассрочке платежа обращаться в офис продаж: 8(3452) 37-40-05, 37-40-17.
ЖК «Тихая пристань»: при покупке самой большой квартиры по акции выгода составит 1 млн. 615 тыс. рублей!
Немного волшебства решила подарить своим клиентам строительная компания «Запсибинтерстрой» в честь Нового года и Рождества.
На семь квартир с 1 декабря 2016 по 15 января 2017 года действуют специальные новогодние цены, например, при покупке самой большой квартиры по этой акции выгода составит 1 млн. 615 тыс.рублей — такое предложение не стоит упускать!
В акции участвуют квартиры, расположенные на 2 этаже клубного дома «Тихая Пристань»:
Звоните 68-55-22, 68-55-33, записывайтесь на просмотр своей будущей квартиры в клубном доме «Тихая Пристань» … и вы несомненно оцените просторный холл дома, квартиры с панорамными окнами и высокими потолками.
Застройщик ООО ФСК «Запсибинтерстрой». Проектная декларация на сайте www.тихая-пристань72.рф Количество квартир по акции ограничено.
ЖК «Комфорт- Клуб»: комфортная жизнь за городом
На рынок малоэтажного жилья выходит новый, жилой комплекс бизнес-класса. Создатели комплекса удачно соединили в нем благополучие жизни в дали от шума и суеты.
Удобство, комфорт и безопасность — три кита на которых стоит современный рынок жилья.
По словам управляющего партнера ЖК «Комфорт- Клуб» Александра Гусева, комплекс ориентирован на успешных людей старше 35 лет: здесь поселятся владельцы бизнеса и топ-менеджеры тюменских компаний, а также северяне, переехавшие в областную столицу.
А в преддверии праздников, компания решила сделать подарок для своих клиентов и запустила новогоднюю скидку в размере 200 тыс. рублей! (предложение действительно до 31.12.16 г.) контакты: 8 (3452) 90-78-66, 8922 077 22 55. Проектная деклация на сайте комфорт-клуб.рф.