Всем распродажам распродажа: квартиры от 1,26 млн рублей в ЖК «Легенда Парк»

Легендарный проект
ЖК «Легенда Парк» — это концептуальный проект, в котором учтены пожелания современного человека, любящего комфортную и, в то же время, насыщенную жизнь. Во дворах квартала есть и уютные места для отдыха, и спортивные площадки как для любителей футбола и баскетбола, так и для тех, кому нравится заниматься индивидуально — на уличных тренажерах или на площадке для воркаута. Для детей — настоящий «сказочный» корабль (!) и несколько детских площадок для разных возрастов. Отдохнуть с друзьями можно в специально оборудованном месте для барбекю.
Жилой квартал состоит из восьми домов и строится в «Тюменской слободе» — в квартале Московского тракта и улицы Закалужской. Здесь формируется новый большой район города с хорошей социальной инфраструктурой — своим детским садом (будет построен буквально во дворе ЖК «Легенда Парк»), школой и поликлиникой.
Широкий ассортимент квартир по новым ценам — от 1260 тыс. рублей
Застройщик — Группа компаний «Меридиан» объявил о масштабной предновогодней распродаже квартир в домах второй очереди строительства — ГП-4 и ГП-5. Какие квартиры можно купить и по каким ценам?
— квартира-студия 23 кв.м. за 1260 тыс. руб. (старая цена 1350 тыс. руб.)
— квартира-студия 26 кв.м. за 1380 тыс. руб. (старая цена 1480 тыс. руб.)
— 1-комнатная квартира 35 кв.м. за 1660 тыс. руб. (старая цена 1800 тыс. руб.)
— 2-комнатная квартира 49 кв.м за 2360 тыс. руб. (старая цена 2480 тыс. руб.)
«Мы обратили внимание на проект ЖК „Легенда Парк“ из-за того, что в нем предусмотрена масса возможностей для детей», — рассказывает молодая мама покупатель однокомнатной квартиры Алена Антуфьева. — Есть и детские, и спортивные площадки, есть место и для тихих прогулок. Кстати, тишина и отсутствие суеты — вот что еще нас привлекло. Это не шумный загазованный центр, а спокойный и экологичный район. И цена, и качество, и месторасположение квартала, и сама задумка по благоустройству двора — все просто отлично!»
«Мы искали квартиру для сына-студента, посмотрели несколько новостроек в Тюмени и остановили свой выбор на ЖК „Легенда Парк“. Почему? Потому что это отличное место — рядом лесной массив, очень живописно. Во дворе есть все для спортивной молодежи — футбол, волейбол, баскетбол… Что касается квартиры, то мы выбрали студию площадью 26 кв.м. У нее очень удобная планировка. И площадь оптимальна для сына. На период жизненного старта — хороший вариант!», — комментирует покупатель квартиры-студии Наталья Голодец.
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