Всем распродажам распродажа: квартиры от 1,26 млн рублей в ЖК «Легенда Парк»

ЖК «Легенда Парк» — это концептуальный проект, в котором учтены пожелания современного человека, любящего комфортную и, в то же время, насыщенную жизнь. Во дворах квартала есть и уютные места для отдыха, и спортивные площадки как для любителей футбола и баскетбола, так и для тех, кому нравится заниматься индивидуально — на уличных тренажерах или на площадке для воркаута. Для детей — настоящий «сказочный» корабль (!) и несколько детских площадок для разных возрастов. Отдохнуть с друзьями можно в специально оборудованном месте для барбекю.