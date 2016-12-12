Тюменка хотела порадовать кошку, а получила смартфон

Следующему обладателю одного из главных призов Кирикову Вячеславу удалось выиграть даже 2 приза — это набор «Лего» и телевизор. При получении набора «Лего» Вячеслав поделился: «У меня как раз 8 внуков — порадую их!». Выиграть второй приз он совсем не ожидал.