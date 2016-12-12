Тюменка хотела порадовать кошку, а получила смартфон

Очередной розыгрыш призов прошел в ТРЦ «Па-На-Ма» (улица 2-я Луговая, 30) в минувшее воскресенье, 11 декабря.
Серия торжественных мероприятий, посвященных Дню рождения ТРЦ «Па-На-Ма», набирает обороты и количество желающих поучаствовать в программе стремительно растет.
Праздничную программу открыл танцевальный коллектив «Soule Force».
Среди посетителей, совершивших покупки на сумму от 1500 рублей в ТРЦ «Па-На-Ма», разыграли бытовую технику: тостер, утюг, блендер, электрогриль, набор посуды, планшет, телевизор, смартфон, а также подарки от магазинов торгового центра — билеты в кино, ювелирные украшения, подарочные сертификаты от 500 до 1500 рублей и другие ценные призы.
Счастливым обладателем набора посуды стал Ишкинин Минигазиз, который совершил ранее покупку в магазине «Связной».
Следующему обладателю одного из главных призов Кирикову Вячеславу удалось выиграть даже 2 приза — это набор «Лего» и телевизор. При получении набора «Лего» Вячеслав поделился: «У меня как раз 8 внуков — порадую их!». Выиграть второй приз он совсем не ожидал.
В конце назвали имя обладателя главного приза — смартфона. Удача улыбнулась Антонине. Совершая покупки в магазине «Четыре Лапы», Антонина надеялся порадовать свою кошку Мылу, в итоге приятно удивила себя. В момент выигрыша победительница поделилась: «Сегодня мужу снился сон, о том, что мы выиграем! Так и случилось!»
Финальный розыгрыш призов в честь Дня Рождения ТРЦ «Па-На-Ма» пройдет 18 декабря в 13:00. Вас ждут праздничная программа, детские аниматоры, конкурсы, викторины, много подарков от магазинов, а также главные призы — стиральная машина, телевизор и холодильник. Успевайте стать участником розыгрыша, совершая покупки в ТРЦ «Па-На-Ма».