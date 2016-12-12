Суд сделал процесс по делу тюменского блогера Алексея Кунгурова закрытым

Гособвиненитель выступила с ходатайством о проведении закрытого судебного заседания, поскольку одному из участников разбирательства начали поступать угрозы.
Как рассказала прокурор, 8 декабря в Живом Журнале Алексея Кунгурова появилась статья «Знакомьтесь, типичный стукач». В ней затронута персона доцента кафедры журналистики ТюмГУ Владимира Лысова, который дал экспертную оценку тексту блогера. По словам прокурора, в адрес эксперта посыпались угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. «Владимир Лысов воспринял их как реальные и обратился в правоохранительные органы», — заключила гособвинитель. Она заявила о необходимости обеспечить безопасность участников судебного разбирательства — сделать заседание закрытым.
«Если гражданин Лысов так опасается за свою никчемную жизнь, то можно заслушать конкретно этого свидетеля в закрытом режиме. В этом случае не произойдет оглашения его персональных данных», — сказал Алексей Кунгуров, которому дали слово.
Суд удовлетворил ходатайство гособвинения. И присутствующих на заседании попросили покинуть помещение. Процесс продолжился в закрытом режиме.
Напомним, блогер был задержан в Тюмени 3 марта, однако его отпустили под подписку о невыезде. При этом он без разрешения два раза уезжал из областной столицы. Алексея Кунгурова заключили под стражу 16 июня. Ему предъявили обвинение по части 1 статьи 205.2 УК «Оправдание терроризма». Поводом стал материал Кунгурова в Живом Журнале, в котором он критиковал политику российских властей по ситуации, сложившейся в Сирийской Арабской Республике.