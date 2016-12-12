Суд сделал процесс по делу тюменского блогера Алексея Кунгурова закрытым

Напомним, блогер был задержан в Тюмени 3 марта, однако его отпустили под подписку о невыезде. При этом он без разрешения два раза уезжал из областной столицы. Алексея Кунгурова заключили под стражу 16 июня. Ему предъявили обвинение по части 1 статьи 205.2 УК «Оправдание терроризма». Поводом стал материал Кунгурова в Живом Журнале, в котором он критиковал политику российских властей по ситуации, сложившейся в Сирийской Арабской Республике.