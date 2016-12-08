Из ОАЭ — в Сибирь: тюменцы избавляются от недвижимости за границей

«Продаю Дом в Абхазии с участком в 12 соток, дом находится в пос. Цандрипш в 3.5 км. от российско-абхазской границы, в 4 км. от Адлерского района и Олимпийских объектов 2014. Дом состоит из 3-ёх комнат и веранды, имеется жилая летняя кухня. Пляж расположен в 800 метрах от дома,10 минут ходьбы, из окон открывается вид на чёрное море и прекрасный вид на горы. На одной улице с домовладением расположена действующая база ФСБ России. На участке сад, в нем растут мандарины, апельсины, гранат, фейхоа, хурма, орешник — природный колодец», — указано в объявлении (орфография и пунктуация сохранены).