Из ОАЭ — в Сибирь: тюменцы избавляются от недвижимости за границей

Самые бюджетные варианты можно встретить в Черногории и Болгарии. Наши земляки хотят выручить за домики 1,5 млн рублей.
«Апартамент полностью мебелиорирован с wi-fi и с машиноместом. Пляж находится в 800–900 метрах от комплекса, а горы в 2000 метрах. Место очень хорошее, красивое, а самое главное это чистый горный воздух. В данном комплексе живут только русско говорящие жители. Рядом зоопарк, аквапарк, аттракционы», — описывает достоинства своей недвижимости хозяин дома в Болгарии (орфография и пунктуация сохранены).
А вот такой дом продают в Абхазии.
Его цена — 3 млн рублей.
«Продаю Дом в Абхазии с участком в 12 соток, дом находится в пос. Цандрипш в 3.5 км. от российско-абхазской границы, в 4 км. от Адлерского района и Олимпийских объектов 2014. Дом состоит из 3-ёх комнат и веранды, имеется жилая летняя кухня. Пляж расположен в 800 метрах от дома,10 минут ходьбы, из окон открывается вид на чёрное море и прекрасный вид на горы. На одной улице с домовладением расположена действующая база ФСБ России. На участке сад, в нем растут мандарины, апельсины, гранат, фейхоа, хурма, орешник — природный колодец», — указано в объявлении (орфография и пунктуация сохранены).
Квартира-студия в Тайланде (Паттайя) стоит 3,5 млн рублей.
«До моря 5 мин, до центра 10 минут пешком. Вся инфраструктура. Рестораны, магазины, такси, все в шаговой доступности», — пишет хозяин квартиры (орфография и пунктуация сохранены).
Много объектов недвижимости из ОАЭ выставлено на сайт объявлений. Стоимость колеблется от 17 до 42 млн рублей. Самая дорогая квартира выглядит так:
Дом на Кипре выставлен на продажу за 50 млн рублей.
«Продается вилла класса люкс на берегу Средиземного моря в районе Киренеи Северный Кипр. Общая площадь 230 кв.м,3 спальни,3 санузла, большой зал. Люксовая мебель и интерьер-по проекту дизайнера, бытовая техника фирмы AEG Electrolux. Вокруг дома-терраса с ротанговой мебелью, бассейн 4 х 8.Потрясающий вид на море и горы, до моря-5 минут пешком. Дом сдан в 2012 г.,все налоги для получения титула оплачены. Хозяин в Тюмени», — указано в объявлении (орфография и пунктуация сохранены).
Ну а самый дорогой дом — в Финляндии. Его стоимость — 488 млн. рублей
Фото: avito.ru