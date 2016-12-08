Четверть века без СССР: что думают историки и эксперты?

Ровно 25 лет назад, 8 декабря 1991 года в Вискулях было подписан документ, поставивший точку в истории Советского Союза — беловежское соглашение. Сегодня, четверть века спустя, журналист NashGorod.ru вместе с тюменскими историками и активистами вспомнил произошедшие события.
Когда я начала работать над этим материалом, я устроила мини-опрос среди своих знакомых. Выяснилась любопытная вещь — практически половина людей моложе 35 лет просто не была в курсе о чем речь. Чтобы точнее разобраться в истории событий начала 90-х, я обратилась к доценту кафедры отечественной истории ТюмГУ Артему Бирюкову.
Как исчезал «нерушимый»?
В декабре 1991 года Беловежской пуще, в Вискулях, собрались на встречу представители РСФСР (Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис), Украины (Леонид Кравчук и Витольд Фокин) и Белоруссии (Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич). По свидетельствам некоторых участников, изначально целью встречи были многие вопросы, но в повестке не было пункта о выходе из состава СССР. Тем не менее, 8 декабря было подписано Беловежское соглашение (или Беловежские соглашения).
«Они подписали документ, подготовленный буквально за ночь и вошедший в историю как „Беловежское соглашение“. В соглашении отмечалось, что Белоруссия, Россия и Украина как государства-учредители Союза ССР, подписавшие Союзный договор 1922 года, констатируют, что „Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование“. Вместо СССР государства-учредители образуют Содружество Независимых Государств», — рассказал Артем Бирюков.
«Подписи под соглашением поставили высшие должностные лица трех союзных республик. Общее настроение «пущистов» накануне подписания попытался передать в своих мемуарах тогдашний белорусский министр иностранных дел Петр Кравченко: «Все чувствовали себя неуютно. Время от времени звучал довольно мрачный юмор: Ну что, собрались все вместе?! Вот тут можно сразу всех и накрыть одной ракетой… Хотя, мне кажется, в это никто не верил», — добавил он.
К большому удивлению, многие исследователи того времени отмечают, что данное событие прошло практически незаметно в федеральных СМИ и не вызвало особой реакции граждан. Видимо, сказывалась усталость от всех событий, что происходили ранее.
Борис Ельцин подписывает беловежское соглашение. © программа «Намедни», НТВ
Мнение экспертов
Артем Александрович поделился своими мыслями, а также рассказал известные и не очень факты, связанные с Беловежскими соглашениями.
«Лично мне близка точка зрения историка Александра Владленовича Шубина (отнюдь не либерала), который говорит о событиях, развернувшихся в нашей стране в 1988–1993 годах, как о революции. Точка отсчета этой революции — начало массовых выступлений против коммунистического режима в 1988–1989 годах, финал — события сентября — декабря 1993 года — разгон Верховного Совета и принятие новой, „суперпрезидентской“ конституции РФ. А революции потому так и называются, что в них противоборствующие социально-политические силы ломают рамки законов и устанавливают новые принципы организации общества. Поэтому подходить к поведению основных действующих лиц с линейкой морали мы, конечно, можем, но для понимания их логики, и — через нее — логики истории, это, увы, ничего не даст. Горбачев, Ельцин, Хасбулатов, Кравчук, Гайдар — не хорошие или плохие „парни“, они, скорее, те, кому пришлось получить эту роль», — рассказал преподаватель.
По словам Артема Бирюкова, после горячего Августа союзный Центр ослаб настолько, что историки сейчас говорят даже о «демонтаже союзной государственности», развернувшемся осенью 1991 года. Впрочем, со временем ситуация могла измениться и президент СССР мог вернуть себе влияние. Определенную опасность для местных «царьков» (от Снегура до Каримова) представляли и победившие в Москве демократы. Хотя переговоры о новом союзном договоре были продолжены, руководители республик все больше склонялись к тому, что им нужна вся полнота власти, без оглядки на Москву или Горбачева.
Историк также отметил, что национальные кланы бывшей коммунистической номенклатуры сомкнули ряды с национальными движениями. Националистически настроенная интеллигенция получила контроль над республиканскими СМИ, убеждая население в необходимости отделения от СССР. 1 декабря 1991 года 90 % жителей Украины проголосовали за независимость. Неделю спустя, 8 декабря, лидеры России, Украины и Белоруссии подписали в охотничьей резиденции «Вискули», расположенной в самом центре Беловежской пущи, соглашение о роспуске СССР и создании Содружества Независимых Государств (СНГ). Вскоре к этому содружеству присоединилось большинство республик (8 из тех 12, лидеры которых в Вискулях не присутствовали). 25 декабря Горбачев сложил с себя полномочия президента СССР.
Тюменский блогер Максим Карпиков, сторонник коммунистической партии, политик и историк также дал оценку событиям 1991 года. «Встреча представителей России, Украины и Белоруссии, которая намечалась как встреча для переговоров по оплате поставок сырья, закончилась подписанием исторического документа. Этот документ фактически закрепил развал СССР на бумаге», — вспомнил он.
«Лично я встречался только с одним человеком, который присутствовал при этом событии. Это Сергей Михайлович Шахрай, он тогда был в составе делегации, которая прилетела во главе с Борисом Ельциным. Год назад я был на лекции Бастрыкина в библиотеке МГУ и увидел в президиуме Сергея Шахрая в перерыве подошел к нему познакомиться, поговорили мы минуты две, но помню у меня была только одна мысль, что вот это один из людей, которые присутствовали на историческом событии. Конечно я осуждаю то, что тогда сделала команда Ельцина. Почитайте воспоминания Вячеслава Кебича, который тогда был председателем правительства Белоруссии, он прямо говорит, что Команда Ельцина приехала и с кондачка решила вопрос о подписании соглашений о развале СССР. Представляете?! Президент СССР Михаил Горбачев сидел в Москве, а руководитель РСФСР Борис Ельцин собирает представителей Украины и Белоруссии и они под его давлением и по своим корыстным, узконациональным, шкурническим интересам идут у него на поводу и подписывают эти документы», -продолжил активист.
«Я соглашусь с доводами, что ранее Украина провозгласила свою независимость, все союзные республики бурлили, на национальных окраинах начались кровавые столкновения, Горбачев и его команда трусливо сдались. Но именно эти формальные соглашения, подписанные тремя сторонами, на это не уполномоченными, стали смертным приговором для Советского союза», — резюмировал Максим Карпиков.
«Как повлияли эти события на историю нашей страны? Думаю, что каждый, кто родился в СССР, может ответить для себя сам. Я перефразирую писателя Виктора Пелевина о последствиях применения „оружия возмездия“ против СССР: достаточно выехать за город, на развалины какой-нибудь фермы или завода и побродить там, чтобы понять и осмыслить последствия Беловежских соглашений. Летом я был на Ямале и в пригороде Салехарда попал на развалины военной станции тропосферной связи. Даже в бескрайней тундре до сих пор сохраняются останки и развалины времен Советской империи! Но сейчас мы живем совсем в другой стране, историю которой начали писать люди из Беловежской пущи», — добавил он.
Здание в Вискулях, где было подписано Беловежское соглашение, Фото: РИА «Новости»
Мысли россиян
В конце ноября 2016 года Левада центр провел опрос общественного мнения на тему «Распад СССР: причины и ностальгия». Причем, что любопытно, первый опрос на эту тему провели в 2006 году. Как изменилось и изменилось ли мнение Россиян о причинах приведших к исчезновению Советского союза? Самой популярной причиной люди выбрали следующую: «Безответственный и ничем не обоснованный „беловежский сговор“ Ельцина, Кравчука и Шушкевича», в 2006 — 32%, сейчас — 29%. Разница небольшая, практически на уровне погрешности.
Но любопытно было бы посмотреть на мнение респондентов по данному вопросу, если бы был выбор и не такая категоричная формулировка. Проводя свой собственный мини-опрос, кроме варианта, когда человек не смог ответить было еще три: первый — «Это был беловежский сговор и предательство страны и граждан»; второй — «Неважно, хорошее или плохое событие. Это было логично и неизбежно» и третий — «Это был нужный и важный шаг для страны, всецело поддерживаю». У каждого из вариантов нашлись те, кто его выбрал, но подавляющее большинство, около 70 процентов выбрали второй вариант. Интересно было бы узнать как в рамках страны разделилось бы мнение? А какой вариант выбрали бы вы, или у вас есть свое особое мнение? Поделитесь в комментариях.
Ольга Соболева