Четверть века без СССР: что думают историки и эксперты?

«Лично я встречался только с одним человеком, который присутствовал при этом событии. Это Сергей Михайлович Шахрай, он тогда был в составе делегации, которая прилетела во главе с Борисом Ельциным. Год назад я был на лекции Бастрыкина в библиотеке МГУ и увидел в президиуме Сергея Шахрая в перерыве подошел к нему познакомиться, поговорили мы минуты две, но помню у меня была только одна мысль, что вот это один из людей, которые присутствовали на историческом событии. Конечно я осуждаю то, что тогда сделала команда Ельцина. Почитайте воспоминания Вячеслава Кебича, который тогда был председателем правительства Белоруссии, он прямо говорит, что Команда Ельцина приехала и с кондачка решила вопрос о подписании соглашений о развале СССР. Представляете?! Президент СССР Михаил Горбачев сидел в Москве, а руководитель РСФСР Борис Ельцин собирает представителей Украины и Белоруссии и они под его давлением и по своим корыстным, узконациональным, шкурническим интересам идут у него на поводу и подписывают эти документы», -продолжил активист.