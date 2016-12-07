Работники аэродрома требуют зарплату, а начальник ищет «пропавшее» топливо

Напомним, накануне, 6 декабря, в редакцию портала NashGorod.ru обратился инструктор-парашютист АСК Владимир Аталыков, рассказавший о грубом нарушении трудовых прав. По словам работника, руководитель аэродрома Эдуард Зотеев накопил серьезную задолженность по зарплате, что толкнуло коллектив на крайние меры — авиаторы подали уведомление о прекращении исполнения обязанностей.
Как сообщал NashGorod.ru ранее, по словам работников аэродрома, даже оставшись без пилотов, инструкторов, обслуживающего персонала и охраны, Зотеев не начал рассчитываться с долгами. Начальник АСК поменял замок на въездных воротах, а сам закрылся от подчиненных в административном корпусе.
Работники аэродрома: «На зарплату денег нет, а на новый замок — нашел…"
Желая получить заработанные деньги, сотрудники клуба решили еще раз коллективно навестить руководителя, которого открыто назвали некомпетентным и неспособным к руководству. По словам Владимира Аталыкова, в январе 2016 года Зотеева назначил на эту должность председатель регионального отделения ДОСААФ Анатолий Пусев (полковник инженерный войск, бывший замначальника ТВВИКУ — прим. ред.). «За время управления клубом новый начальник под разными предлогами уволил многих специалистов, комментируя свое решение словами «заворовались! мафия! все повязаны! Всех разгоним и наладим работу». Оставшийся коллектив поверил, ждал перемен к лучшему, но ожидания не оправдались.
«При старом руководстве мы выполняли 4–6 тысяч прыжков, в этом году мы выполнили всего 851. Летное звено в этом году совсем не работало. Зотеев вместе с Пусевым обещали нам достойные зарплаты, прозрачную бухгалтерию. Ничего выполнено не было. Зарплата не выплачивается, табеля нам не показывают. Мы даже не знаем, что мы заработали.», — пояснил инструктор.
В третьем часу дня на дороге к аэродрому собрались машины техников, летчиков, инструкторов. Колонна организованно выдвинулась к административному зданию, ожидая объяснений и переговоров, однако вместо Эдуарда Зотеева на подступах к летному полю авиаторов встретили сотрудники полиции. Как выяснилось, начальник АСК подал заявление о пропаже с летного поля пяти тонн бензина.
По словам охранников аэродрома, история с топливом приключилась еще летом, но до настоящего времени Зотеев предпочитал о ней умалчивать — заявление в полицию поступило лишь тогда, когда аэродром лишился всего персонала. «Мы считаем, что он не хочет выплачивать долги и пытается „повесить“ этот бензин на нас», — рассказал корреспонденту NashGorod.ru авиатехник Артур Афанасьев.
Стоит отметить, что по версии работников аэродрома, эти пять тонн бензина в принципе никогда не привозились на летное поле. «Хранилище ГСМ расположено на видном месте. Незаметно подъехать к нему и слить в автоцистерну такое количество топлива — нерешаемая задача. К тому же, вокруг емкости с бензином не растет трава — любой автотранспорт оставит видимые следы на грунте. В день „пропажи“ следов не было», — пояснили авиаторы. Сотрудники АСК сходятся во мнении, что топливо никогда не привозилось на территорию аэродрома и не исключают, что все пять тонн были «виртуальными», покупавшимися лишь на бумаге.
Пилоты ждут зарплату…
На момент прибытия на аэродром представителей СМИ, двери административного здания были открыты. Начальник АСК находился у себя в кабинете, где общался с сотрудниками правоохранительных органов. К слову, объяснения пришлось давать и приехавшим с надеждой на зарплату материально-ответственным лицам клуба — их допросили полицейские.
Отметим, что полноценной встречи руководителя с коллективом не произошло, не говоря уже о каких-либо переговорах по поводу погашения задолженности. Авиаторы некоторое время постояли в холле здания, пообщались с прессой, показав корреспондентам судебные документы о взыскании с руководства клуба долгов, после чего разошлись. К слову, вместе с судебными приказами заместитель начальника АСК по летной подготовке Андрей Родиков показал и несколько бумаг, связанных с преступлениями против личности. Как оказалось, сотрудники клуба несколько раз подавали в полицию заявления о побоях, нанесенных Эдуардом Зотеевым.
Управленческие методы включали рукоприкладство?
Представители коллектива Тюменского АСК, пообщавшиеся с корреспондентом NashGorod.ru, сошлись во мнении, что под руководством нового начальника клуб «вошел в пике». «В настоящую секунду аэродром остался без охраны, не работают ни техники, ни летчики. Взлетно-посадочные полосы к эксплуатации не готовы. Рабочая техника — только один самолет Ан-2», — рассказал инструктор Владимир Аталыков. «Данное руководство надо убирать! Это невыносимо! Кризис создан искусственно!», — резюмировал Андрей Родиков, соглашаясь с коллегой.
Они не летают… L-29 (справа) — памятник, а два других самолета нуждаются в ремонте.
Сам Эдуард Зотеев, находившийся все это время у себя в кабинете, общаться с прессой отказался и захлопнул перед корреспондентами дверь. Однако позже, судя по всему, минутка для журналистов нашлась. Сегодня, 7 декабря, в редакцию портала NashGorod.ru позвонил человек, представившийся именем начальника Тюменского АСК, который в разговоре категорично обвинил сотрудников СМИ в «проникновении на режимный объект», иных комментариев по поводу сложившейся ситуации не последовало.