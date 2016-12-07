Работники аэродрома требуют зарплату, а начальник ищет «пропавшее» топливо

Стоит отметить, что по версии работников аэродрома, эти пять тонн бензина в принципе никогда не привозились на летное поле. «Хранилище ГСМ расположено на видном месте. Незаметно подъехать к нему и слить в автоцистерну такое количество топлива — нерешаемая задача. К тому же, вокруг емкости с бензином не растет трава — любой автотранспорт оставит видимые следы на грунте. В день „пропажи“ следов не было», — пояснили авиаторы. Сотрудники АСК сходятся во мнении, что топливо никогда не привозилось на территорию аэродрома и не исключают, что все пять тонн были «виртуальными», покупавшимися лишь на бумаге.