Начались работы на площади 400-летия Тюмени. Экологи против

При этом не все довольны происходящими изменениями на площади 400-летия Тюмени. Так, экологи высказали беспокойство по поводу вырубки 28 деревьев и кустарников, предусмотренной проектом. Члены комиссии по экологической безопасности Общественной палаты Тюменской области полагают, что можно обойтись и без этого, если внести небольшие изменения в проект. Десять елей в возрасте 12–14 лет, растущих перед входом в драматический театр, по мнению экологов, следует пересадить на свободные от посадок близлежащие территории — например, во двор 12-этажного дома по улице Механической и в сквер Дьякова-Дьяченко. Остальные деревья, считают экологи, можно сохранить, если пересмотреть схему расположения тротуаров.