Начались работы на площади 400-летия Тюмени. Экологи против

Как пояснил корреспонденту интернет-портала Nashgorod.ru директор строительного управления — филиала ОАО «Мостострой-11» Дмитрий Прядко, до недавнего времени здесь проходили подготовительные работы: разработка грунта, подготовка траншеи, фундамента. Сейчас на объекте проходит погружение шпунта.
«Потом мы это будем засыпать, уплотнять, строить коммуникации к фонтану. Фонтан мы будем делать летом и параллельно производить благоустройство», — сказал Дмитрий Прядко.
По словам директора «Строительного управления», самый большой комплекс работ нужно провести под землей. Их закончат ближе к лету, а к благоустройству территории приступят непосредственно в жаркое время года.
Напомним, месяц назад компания «Мостострой-11» выиграла аукцион на право проведения работ по благоустройству площади у Тюменского драматического театра и сразу приступила к проведению работ.
Стоимость благоустройства — более 627 млн рублей. На эти средства на площади построят фонтан, сделают велосипедные дорожки, площадки для отдыха, а также небольшую площадку для торговли, кафе или ресторан. Для автотранспорта построят подземную парковку на 292 машино-места и наземную стоянку.
При этом не все довольны происходящими изменениями на площади 400-летия Тюмени. Так, экологи высказали беспокойство по поводу вырубки 28 деревьев и кустарников, предусмотренной проектом. Члены комиссии по экологической безопасности Общественной палаты Тюменской области полагают, что можно обойтись и без этого, если внести небольшие изменения в проект. Десять елей в возрасте 12–14 лет, растущих перед входом в драматический театр, по мнению экологов, следует пересадить на свободные от посадок близлежащие территории — например, во двор 12-этажного дома по улице Механической и в сквер Дьякова-Дьяченко. Остальные деревья, считают экологи, можно сохранить, если пересмотреть схему расположения тротуаров.
Кроме того, экологи полагают, что негативное влияние на окружающую среду окажет парковка: мол, вытяжка подземной стоянки будет выходить как раз на площадь 400-летия Тюмени.
Экологи уверяют, что публичного обсуждения проекта не было, а воздействие планируемой хозяйственной деятельности на окружающую среду не оценивалось. Комиссия по экологической безопасности Общественной палаты Тюменской области направила в адрес ГКУ ТО «Управление капитального строительства» обращение. Экологи предлагают произвести оценку воздействия планируемой деятельности на окружающую среду с участием комиссии по экологической безопасности Общественной палаты Тюменской области и активистов ОНФ, внести изменения в проект реконструкции площади 400-летия Тюмени и провести работы по пересадки елей в самое ближайшее время — в декабре 2016 года, пока грунт еще не промерз.