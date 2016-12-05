Осужденный парапланерист: Я признал вину, чтобы спасти летательный аппарат

По словам авиалюбителя, в тот день он поехал на Старый Тобольский тракт, где планировал в компании единомышленников полетать «на лебедке» (способ взлета на параплане без мотора). Незадолго до этого один из знакомых рассказал Василию, что к нему обратилась девушка, очень желающая за вознаграждение полетать на паратрайке, поэтому пилот взял с собой свой моторный летательный аппарат. После «лебедочных» полетов Василий подготовил к вылету паратрайк, усадил в него пассажирку и 20 минут покружил с ней над местностью. После посадки девушка предъявила удостоверение сотрудника правоохранительных органов и начала оформлять процессуальные документы. Вся история с желанием полетать оказалась «спектаклем» — контрольной закупкой.