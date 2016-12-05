Осужденный парапланерист: Я признал вину, чтобы спасти летательный аппарат

На минувшей неделе в Тюмени вынесли приговор пилоту сверхлегкого воздушного судна. После короткого полета на паратрайке с пассажиркой на борту мужчину обвинили в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности потребителя. Подробности истории выяснял корреспондент NashGorod.ru.
Как сообщило Уральское следственное управление СК РФ на транспорте, события, легшие в основу уголовного дела, произошли 8 мая этого года на 24 километре Старого Тобольского тракта. По данным следствия, в тот день осужденный за вознаграждение в 4 тысячи рублей прокатил женщину на паратрайке — разновидности параплана с тележкой и мотором. Полет прошел успешно — после воздушной прогулки и пилот, и его пассажирка в целости и сохранности приземлились. Тем не менее, спустя полгода авиатору пришлось оказаться на скамье подсудимых.
Поводом к преследованию по закону стала небезопасность услуги. По данным СК РФ, летательный аппарат не имел сертификата лётной годности, а у летчика не было лицензии на осуществление коммерческих перевозок и свидетельства пилота с соответствующей квалификационной отметкой.
«Действия и бездействие пилота представляли реальную опасность для жизни и здоровья находившейся на борту судна пассажирки, создавали условия для возникновения нештатных ситуаций во время полёта, развитие которых могло привести к её гибели либо причинению вреда здоровью», — отмечают представители следственного комитета.
Как пояснил Василий, полетами на параплане он занимается уже два года. Суммарный его налет за это время — порядка 400 часов. Это больше, чем летный стаж среднестатистического выпускника авиационного училища, который по закону имеет право работать на регулярных авиалиниях. «Если бы я проходил обучение на самолете, я уже вполне бы мог претендовать на получение коммерческого свидетельства», — отметил пилот.
Вместе с тем, удостоверения на право управления воздушным судном у Василия в действительности не было. Как рассказал авиатор, причина здесь не в сознательном противопоставлении себя закону, и даже не в бюрократических проволочках, а в правовом статусе мотопарапланов. «Дело в том, что летательные аппараты легче 115 килограммов не подлежат государственной регистрации, а для управления ими не требуется разрешительных документов», — объяснил он.
По словам авиалюбителя, в тот день он поехал на Старый Тобольский тракт, где планировал в компании единомышленников полетать «на лебедке» (способ взлета на параплане без мотора). Незадолго до этого один из знакомых рассказал Василию, что к нему обратилась девушка, очень желающая за вознаграждение полетать на паратрайке, поэтому пилот взял с собой свой моторный летательный аппарат. После «лебедочных» полетов Василий подготовил к вылету паратрайк, усадил в него пассажирку и 20 минут покружил с ней над местностью. После посадки девушка предъявила удостоверение сотрудника правоохранительных органов и начала оформлять процессуальные документы. Вся история с желанием полетать оказалась «спектаклем» — контрольной закупкой.
Тот самый паратрайк. Фото: Уральское СУ на транспорте СК РФ
Как отмечает следственный комитет, в ходе рассмотрения дела, Василия признали виновным и назначили наказание в виде штрафа. Размер взыскания, по данным самого пилота, составил 5 тысяч рублей.