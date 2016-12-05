«Новогодняя» квартира: сколько стоит жилье на праздничную ночь?

Чаще всего арендуют квартиры в Новый год шумные компании: студенты или молодые семьи, которые живут либо в малогабаритном жилье, куда сложно вместить друзей, либо с родителями. Дополнительный бонус арендованной площади в том, что празднующим не придется устраивать генеральную уборку перед праздником и разгребать завалы мишуры и хлопушек после него — все это ляжет на плечи арендодателей. Единственное, о чем стоит задуматься — что будет у вас на столе.