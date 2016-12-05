«Новогодняя» квартира: сколько стоит жилье на праздничную ночь?

Чаще всего арендуют квартиры в Новый год шумные компании: студенты или молодые семьи, которые живут либо в малогабаритном жилье, куда сложно вместить друзей, либо с родителями. Дополнительный бонус арендованной площади в том, что празднующим не придется устраивать генеральную уборку перед праздником и разгребать завалы мишуры и хлопушек после него — все это ляжет на плечи арендодателей. Единственное, о чем стоит задуматься — что будет у вас на столе.
Если сейчас стоимость суточной аренды однокомнатной квартиры составляет 1200–1300, то ближе к новогодней ночи цена вырастет до 3 000–3500 рублей.
Многим нравится перспектива отметить Новый год в уютном доме с камином или в красивой квартире с елкой, но доступно это удовольствие не всем, а только тем, кто задумывается об этом сейчас. Известно, что предложение имеет свойство резко таять, а цены на «новогоднюю» недвижимость уже начинают расти, поэтому стоит поторопиться.
«Если сейчас стоимость суточной аренды однокомнатной квартиры составляет 1200–1300, то ближе к новогодней ночи цена вырастет до 3 000–3500 рублей», — сообщил специалист по аренде недвижимости Владимир Меньшиков.
Что касается площади жилья, то в новогоднюю ночь самые востребованные двух- и трехкомнатные квартиры.
Как отмечают специалисты рынка недвижимости, большого ажиотажа на «новогоднее» жилье в аренду пока нет. Однако с середины месяца начнется ожидаемое оживление. Причем, как утверждают специалисты рынка недвижимости, район большого значения не имеет.
«Разумеется, люди не поедут отмечать Новый год на Мыс или в ММС — это очень далеко, поскольку услуги такси в праздничную ночь будут тоже дорого стоить. Но при этом у желающих снять квартиру нет принципиальных пожеланий, чтоб жилье было именно в центре города. К примеру, пользуются популярностью микрорайоны», — подчеркнул Владимир Меньшиков.
Что касается площади жилья, то в новогоднюю ночь самые востребованные двух- и трехкомнатные квартиры. «Однушки», видимо, для шумных компаний, слишком малы.
Не забывайте, чтобы забронировать квартиру, нужно подписать договор с арендатором и внести предоплату (или полную оплату). Отметим, что договор — это не простая формальность. В нем указывается различные нюансы, которые могут повлиять на проведение праздника.
Необходима опись имущества дома или квартиры, ведь, не исключено, что арендаторы будут украшать дом, после чего здесь будет не понять, где ваши вещи, а где чужие. Несомненно, в помещении должна быть также посуда, возможность разогрева пищи, холодильник и прочее — обо всем нужно договориться заранее.