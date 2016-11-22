Жизнь без проблем, или все дело в комфорте

Каждый дом в «Шестом квартале» будет оборудован автономной газовой котельной, что обеспечит независимость от работы теплосетей. Такое инженерное решение позволяет забыть об отключении горячей воды летом на месяц и едва тёплые батареи в отопительный сезон. Кроме этого, наличие газовой котельной позволит сократить расходы на подогрев воды, поэтому в расчетных платёжках суммы за отопление и горячую воду будут ниже.