Жизнь без проблем, или все дело в комфорте

Строительная компания «Инко и К» не следует популярным стереотипам, у нее сложились определенные традиции и свой взгляд на удобную жизнь. Главное желание компании — чтобы в лучшем городе Земли люди жили с комфортом! Свое видение комфорта застройщик воплотил в проекте нового крупного жилого комплекса комфорт-класса, в котором каждому жильцу будет просторно, уютно и по-домашнему тепло.
Скоро в Тюмени появится жилой комплекс комфорт-класса «Шестой квартал», застройщик — компания ООО «Инко и К». Расположится новый квартал в районе улицы Дмитрия Менделеева. История «Шестого квартала» началась в 2015 году. При разработке проекта строительства компания «Инко и К» учла успешные решения уже реализованных проектов компании, желания и потребности потенциальных покупателей.
Многолетний опыт компании и многовековые традиции строительства подсказали безусловно верное решение — возведение новых красавцев-домов из керамического кирпича. Это позволяет строить надёжные и качественные дома, в которых не жарко летом и тепло зимой, ведь керамический кирпич — это материал, обладающий, пожалуй, лучшими показателями по теплопроводности.
Что внутри?
Ключевые преимущества квартир в «Шестом квартале»:
Во всех домах «Шестого квартала» по проекту только три квартиры на этаже. Поэтому каждому жителю этого квартала будет удобно и просторно.
Каждый дом в «Шестом квартале» будет оборудован автономной газовой котельной, что обеспечит независимость от работы теплосетей. Такое инженерное решение позволяет забыть об отключении горячей воды летом на месяц и едва тёплые батареи в отопительный сезон. Кроме этого, наличие газовой котельной позволит сократить расходы на подогрев воды, поэтому в расчетных платёжках суммы за отопление и горячую воду будут ниже.
Взамен вертикальной разводки системы отопления, при которой жильцам приходится «обыгрывать» не вписывающиеся в интерьер стояки батарей, в каждой квартире нового жилого комплекса предусмотрена горизонтальная разводка. В санузлах — индивидуальные приборы учёта, благодаря которым не нужно будет переплачивать за отопление.
Что вокруг?
Жилой комплекс возводится в районе с развитой инфраструктурой. В пределах пешей доступности уже открыты и работают: детский сад и школа, крупные торгово-развлекательные центры, что делает этот район самодостаточным и удобным для проживания. Вместе с этим, близость транспортных развязок позволяет быстро добраться до центра и без труда выехать за город.
Для комфортной жизни в «Шестом квартале» предусмотрены современные детские игровые комплексы, рассчитанные на детей разных возрастов. Любителей спорта и здорового образа жизни порадует целый спортивный мир: комплексы уличных тренажёров, площадки для игровых видов спорта и велодорожки. Спортивная изюминка «Шестого квартала» — это собственный скейт-парк.
Стать жителем «Шестого квартала» — это больше, чем просто приобрести в нем квартиру. Это обретение дома: просторного и удобного, дома для жизни и простого человеческого счастья.
Застройщик ООО «Инко и К».
Телефон отдела продаж (3452) 58-08-75.