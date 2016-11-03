Единой теплоснабжающей организацией станет УТСК: что изменится?

В этом году министерство энергетики РФ утвердило схему теплоснабжения Тюмени, по которой единой теплоснабжающей организацией становится АО «УТСК». К исполнению своих обязанностей компания приступит в январе 2017 года. Что изменится для тюменцев через два месяца?
Перезаключаем договоры
Первое, что необходимо сделать до наступления 2017 года — это перезаключить договоры. Об этом сказал директор филиала «Тюменские тепловые сети» АО «УТСК» Александр Перекальский на пресс-конференции. Он отметил, что работа по перезаключению договоров ведется уже сейчас, чтобы до нового года эту работу выполнить в максимальном объеме.
«У нас есть два месяца на то, чтобы все договоры перезаключить. Потребители тепловой энергии, в том числе и управляющие компании, ТСЖ, бизнес-предприятия должны расторгнуть договоры теплоснабжения с компанией «Тепло Тюмени- ПАО „СУЭНКО“ и заключить новый договор с единой теплоснаюжающнй организацией в лице „Уральской теплосетевой компании“. С 1 января счета будет выставлять уже наша компания на основании тех данных, которые будут внесены в новые договоры», — сказал Александр Перекальский.
Директор филиала «Тюменские тепловые сети» отметил, что для горожан переход к одной ресурсоснабжающей организации — это, несомненно, плюс, так как заработает принцип «одного окна».
Для горожан переход к одной ресурсоснабжающей организации — это, несомненно, плюс, так как заработает принцип «одного окна».
«Сегодня в Тюмени из-за большого количества теплосетевых и теплоснабжающих организаций у потребителей тепла нет понимания, кто в итоге отвечает за конечный результат — пояснил он. — Зачастую в случае какого-либо повреждения и, как следствие, отсутствия тепла или ухудшения качества, потребитель не знает куда обращаться. Наличие единого оператора даст ряд преимуществ, синхронизирует работу системы теплоснабжения, улучшит управляемость ею».
Договор все же должен быть заключен. Законодатель предусмотрел неустойку в случае бездоговорного потребления ресурса в полуторакратном объеме. Например, при наличии договора потребитель платил бы 100 рублей, то при его отсутствии он заплатит 150
АО «УТСК» планирует заключить порядка пяти тысяч договоров, из них 3,5 тысяч — договоры с юридическими лицами (в т.ч. УК, ТСЖ), полторы тысячи — это собственники частных домов.
Потребитель — в плюсе
Что касается непосредственно поставок тепла, то на потребителе этот переход не отразится — заверил директор филиала «Тюменские тепловые сети».
«В случае не заключения договора теплоснабжения, тепло как было, так и будет поступать на объекты потребителю в соответствии с требованием законодательства. Тем не менее, еще раз подчеркну, что договор все же должен быть заключен. Законодатель предусмотрел неустойку в случае бездоговорного потребления ресурса в полуторакратном объеме. Например, при наличии договора потребитель платил бы 100 рублей, то при его отсутствии он заплатит 150», — объяснил Александр Перекальский.
Не секрет, что раньше была некоторая социальная напряженность из-за разницы тарифов, когда один дом платил 800 рублей, а дом к примеру, через дорогу — 1200.Теперь такого не будет.
При выявлении потребителя, у которого не заключен договор теплоснабжения, выставляется неустойка, ему дается 15 дней на оплату тепловой энергии. В случае, если потребитель не заключил договор в этот срок, теплоснабжающая организация имеет право ограничить поставку тепловой энергии. Стоит отметить, что данная норма не распространяется на УК, ТСЖ и другие жилищные организации.
Тарифы по контролем регулятора
Не обошли стороной собравшиеся и одну самых волнующих тюменцев тем — тарифы. С 1 января 2017 года будет единый для всех потребителей тариф на тепло.
«Не секрет, что раньше была некоторая социальная напряженность из-за разницы тарифов, когда один дом платил 800 рублей, а дом к примеру, через дорогу — 1200.Теперь такого не будет. Это несомненный плюс для потребителей. Решение о едином тарифе принято разработчиком схемы — администрация города посчитала, что так будет правильно», — сказал Александр Перекальский.
В «УТСК» пояснили, что величина тарифа будет известна в конце декабря, после его утверждения Департаментом тарифной и ценовой политике Тюменской области. Именно этот государственный орган и в этом году, и в следующем уполномочен установливать тариф, как это и было вегда. Процедура установления тарифов после назначения ЕТО не изменится.