Единой теплоснабжающей организацией станет УТСК: что изменится?

«В случае не заключения договора теплоснабжения, тепло как было, так и будет поступать на объекты потребителю в соответствии с требованием законодательства. Тем не менее, еще раз подчеркну, что договор все же должен быть заключен. Законодатель предусмотрел неустойку в случае бездоговорного потребления ресурса в полуторакратном объеме. Например, при наличии договора потребитель платил бы 100 рублей, то при его отсутствии он заплатит 150», — объяснил Александр Перекальский.