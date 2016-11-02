Зима пришла в ноябре: Тюмень заснеженная

Алая рябина под снегом — украшение многих тюменских дворов.
Снег облагораживает, скрывает недостатки — ржавчину и потертости.
Для новогоднего настроения еще рановато, но смотришь на заснеженные ели — и хочется чистить мандарины, выбирать подарки и ждать чудес.
Пойти по проторенной дорожке или оставить свои следы на снегу?
Больше всего снегу радуются дети. Некоторые малыши этой зимой вообще в первый раз жизни слепят снеговика и покатаются на санках.
А кому-то приходится работать под падающим снегом.