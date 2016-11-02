Зима пришла в ноябре: Тюмень заснеженная

Несмотря на то, что продолжается календарная осень, в Тюмени самая настоящая зима. Город красуется в пушистой снежной шапке. Конечно, можно замечать только кашу на дорогах и жаловаться на падающие за шиворот снежинки, но интернет-портал NashGorod.ru вместе с фотографом Сергеем Бушуевым предлагает искать прелесть в обыденном и наслаждаться зимними пейзажами.

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