nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Зима пришла в ноябре: Тюмень заснеженная

2 ноября 2016, 11:47
Несмотря на то, что продолжается календарная осень, в Тюмени самая настоящая зима. Город красуется в пушистой снежной шапке. Конечно, можно замечать только кашу на дорогах и жаловаться на падающие за шиворот снежинки, но интернет-портал NashGorod.ru вместе с фотографом Сергеем Бушуевым предлагает искать прелесть в обыденном и наслаждаться зимними пейзажами.
Сюжет
Тюмень

Алая рябина под снегом — украшение многих тюменских дворов.

Снег облагораживает, скрывает недостатки — ржавчину и потертости.

Для новогоднего настроения еще рановато, но смотришь на заснеженные ели — и хочется чистить мандарины, выбирать подарки и ждать чудес.

Пойти по проторенной дорожке или оставить свои следы на снегу?

Больше всего снегу радуются дети. Некоторые малыши этой зимой вообще в первый раз жизни слепят снеговика и покатаются на санках.

А кому-то приходится работать под падающим снегом.

#Новости#Тюмень#Фотосюжеты#Аналитические материалы#Таня#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25