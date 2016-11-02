ТОП-5 новостей недвижимости: чем интересовались тюменцы в октябре?

Интернет-портал Nashgorod.ru уже писал о том, что в новых микрорайонах Тюмени часто встречаются люди, не ценящие той красоты, которую предлагает им застройщик: то двери сломают, то разобьют стекло, то измажут стены в подъезде. В последнее время чаще всего жалобы на неаккуратных соседей поступают от жителей одного из жилых кварталов областного центра — «Европейского».