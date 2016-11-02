ТОП-5 новостей недвижимости: чем интересовались тюменцы в октябре?

В пятерку самых популярных материалов раздела «Недвижимость» вошла новость о судьбе здания на Мориса Тореза. Закончить строительство объекта должны буквально через несколько месяцев, однако арендатор, который определит его дальнейшее назначение, еще и не найден. Напомним, изначально помещение задумывалось как детское кафе.
Читатели интернет-портала Nashgorod.ru активно обсуждали эту новость, и к идее строительства детского кафе отнеслись с недоверием.
«Таких „детских кафе“ в городе столько понастроено! Под видом благих намерений было построено „детское кафе“ на углу Республики-Холодильной, возле бывшего магазина „Одежда“. Кто-нибудь хоть день там наблюдал детское кафе?
Так что в таких выгодных местах никаких детских объектов не было и не будет. Не смешите», — написал Smelix.
Статья о споре с городской администрацией, а также об отсутствии взаимопонимания между жильцами дома, набрала более 3 тысяч просмотров.
Суть статьи в том, что уже седьмой год жители дома № 24 по улице Камышинской Тюмени борются за право жить в своем доме — памятнике архитектуры. Городская администрация собирается расселять дом как аварийный, но часть собственников жилья ехать никуда не хочет.
Среди форумчан снова возникли противоположные мнения на эту тему: одни предпочли бы новое жилье аварийному, хоть и в центре города. Другие считают, что жильцы делают правильно, что отстаивают свои права.
«Дом действительно представляет историческую ценность, сделана независимая экспертиза, все там нормально. Видел табличку на доме что это памятник архитектуры, должен охраняться государством. А на деле это рейдерский захват со стороны государства!!!», пишет пользователь King.
«Я считаю что администрация должна в рамках программы ветхое и аврийное жилье отремонтировать данный дом капитально завести все инженерные коммуникации и пусть жильцы дальше живут а домик радует нас своим видом», — высказывает мнение ВасяТеркин.
Тюменские застройщики в последнее время часто удивляют новыми подходами к благоустройству и возведению жилых комплексов, поэтому жителям города (даже тем, у кого нет цели купить квартиру), всегда интересно читать про подобные нововведения.
Уникальная зона отдыха, парк на крыше, космический городок и кое-что еще… Этот материал набрал более 3700 просмотров.
О том, что в городе появится второй магазин «Леруа Мерлен», тюменцы узнали в начале октября, и эта новость сразу стала популярной среди интернет-пользователей.
Напомним, второй гипермаркет для ремонта и строительства, стоимостью полтора миллиарда рублей появится в Тюмени в 2018 году. Его построят в районе Мыс.
Некоторые форумчане высказались отрицательно:
«Был с пол года назад в Леруа. Ощущение что все материалы как на подбор для квартиры под сдачу в аренду. Все дешевое и низкокачественное. Поэтому мне безразлично, 2, 3, да хоть 10. Я там затариваться не буду», — высказался I/Iлья.
Кроме этого, была высказана мысль, что столь жесткой конкуренции магазин «Южный» не выдержит. Обсудили и перспективу его продажи.
Лидер октября в разделе «Недвижимость» — статья о неаккуратных жильцах (или гостях) микрорайона «Европейский».
Интернет-портал Nashgorod.ru уже писал о том, что в новых микрорайонах Тюмени часто встречаются люди, не ценящие той красоты, которую предлагает им застройщик: то двери сломают, то разобьют стекло, то измажут стены в подъезде. В последнее время чаще всего жалобы на неаккуратных соседей поступают от жителей одного из жилых кварталов областного центра — «Европейского».
Жаркие споры (которые, кстати, продолжались довольно долго) разгорелись на форуме. Активно тюменцы участвовали в опросе «Приходилось ли вам мусорить во дворе или подъезде?». Большинство ответили, что никогда не мусорят и осуждают тех, кто это делает.